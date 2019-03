Champions | Juventus | solo una multa per Ronaldo che sarà presente ai quarti

Juventus - Emre Can : 'Allegri geniale in Champions - CR7 ha risposto in modo incredibile' : Questi sono giorni di riposo per la Juventus che riprenderà gli allenamenti il 26 marzo per preparare la gara contro l'Empoli. I bianconeri che non sono stati convocati in nazionale potranno così godere di un lungo periodo di relax anche se svolgeranno dei programmi personalizzati di lavoro. Nel piccolo gruppo di giocatori che stanno trascorrendo questa settimana di riposo c'è Emre Can che non è stato chiamato dalla Germania. Il numero 23 ...

Biglietti Juventus-Ajax - come acquistare i tickets per il ritorno dei quarti di finale di Champions League : Le gare di ritorno dei quarti di finale della Champions League di calcio si disputeranno il 16 ed il 17 aprile, e tra i quattro incontri previsti c’è l’incrocio tra Juventus ed Ajax, in programma martedì 16 aprile alle ore 21.00, che metterà di fronte la squadra che sta dominando in Italia contro la maggior sorpresa del massimo torneo continentale. Molto dirà già la gara d’andata, che si disputerà nella settimana precedente, ma ...

Biglietti Ajax-Juventus - come acquistare i tickets per l’andata dei quarti di finale di Champions League : Tra le gare d’andata dei quarti della Champions League di calcio, che si disputeranno tra il 9 ed il 10 aprile, c’è l’incontro tra Ajax e Juventus, in programma mercoledì 10 aprile alle ore 21.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri e gli olandesi, con entrambe le formazioni autrici di epiche imprese agli ottavi. La Juventus infatti ha eliminato l’Atletico Madrid dopo aver perso 2-0 in Spagna, riuscendo a vincere per 3-0 ...

Calendario Champions League 2018 19 : quarti - orari e avversaria Juventus : Calendario Champions League 2018 19: ottavi, orari e avversarie italiane Calendario diretta TV: Champions League 2018 2019: ottavi e gli orari La fase finale dei playoff rappresentano l’ultimo appuntamento prima dell’uscita del Calendario Champions League 2018-2019; un momento molto atteso dai tifosi delle 4 squadre italiane che hanno partecipato a questa edizione: Juventus, Napoli, Roma e Inter. Andiamo quindi a vedere qual è il giorno e ...

Juventus - Emre Can : 'Puntiamo alla Champions. Atletico? Rimonta emozionante' : TORINO - Il centrocampista tedesco della Juve , Emre Can , ha parlato a Sport Bild del suo momento tra Germania, Cristiano Ronaldo e i bianconeri. Queste le sue parole: ' Nazionale ? Non sta a me commentare la mancata convocazione, farlo spetta ad altri, ma all'estero le ...

Champions League - pronostici partite del 9-10 aprile : Manchester City e Juventus favorite : Martedì 9 aprile avranno inizio i quarti di finale di Champions League che saranno indubbiamente fondamentali per assicurarsi il passaggio al turno successivo. Guardando ai pronostici delle sfide in programma, Tottenham-Manchester City si profila come un match da Goal (quota PlanetWin 1,58). Si tratta di due compagni che dovrebbero garantire un certo spettacolo in campo, potendo contare su diversi elementi in organico piuttosto avvezzi a trovare ...

Juventus - l'Ajax si arrampica sul doping in vista del match di Champions League : David Endt, ex centrocampista dell' Ajax negli anni '70 ed ex addetto stampa e team manager del club negli anni '90, ha già infiammato, a 20 giorni dalla gara di andata, la doppia sfida tra Ajax e Juve valida per i quarti di Champions League. Per semplice provocazione, ma più probabilmente per ranco

Champions League - Platini crede nella Juventus : “con Cristiano Ronaldo può farcela” : Michel Platini ed il suo punto di vista sulla Champions League: il calcio è cambiato grazie alla tv, i fenomeni non vengono più picchiati “Quattro mesi fa l’ho visto a Torino contro il Manchester United: Ronaldo ha una mentalità e un fisico eccezionali“. Sono le parole di elogio per l’attaccante della Juventus dell’ex n.10 bianconero, Michel Platini, in una intervista al ‘Corriere della Sera’. ...

Juventus - Bernardeschi difende CR7 ed elogia l'impresa in Champions dei bianconeri : Federico Bernardeschi è uno dei 15 giocatori della Juventus che è al seguito delle rispettive nazionali. Il numero 33 juventino ha parlato dal ritiro dell’Italia e di diversi argomenti, in particolare si è espresso sull’inchiesta che ha aperto l’Uefa nei confronti di Cristiano Ronaldo. Inoltre, Bernardeschi si è soffermato anche sulla stagione della Juve e sul suo rendimento. Bernardeschi difende CR7 In questi giorni tiene banco il possibile ...

Platini : 'La Juventus è fortissima - penso sia la favorita in Champions' : Esattamente una settimana fa la Juventus faceva la grande impresa europea contro l'Atletico Madrid. I bianconeri adesso sfrutteranno la pausa per recuperare i giocatori accoccati e per arrivare al top per i quarti di finale di Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri dopo il match contro l'Atletico Madrid ha incassato i complimenti di molti ex calciatori. Fra questi c'è Michel Platini che è intervenuto alla "Domenica Sportiva" e ha ...

Juventus-Ajax - Endt "nel '96 erano dopati"/ Ex Lancieri "ora vendetta in Champions" : Juventus-Ajax, l'ex David Endt rilancia l'attacco sul doping: 'nella finale del '96 erano dopati, ora vogliamo la vendetta in Champions League'

Juventus - Cristiano Ronaldo sotto inchiesta per la sua esultanza in Champions : Guai in vista per la Juventus e per Cristiano Ronaldo: l'Uefa, infatti, ha deciso di aprire un'inchiesta nei confronti del fuoriclasse di Funchal per la sua esultanza colorita e volgare durante la ...

Juventus - Ronaldo rischia grosso in vista dei quarti di Champions con l’Ajax : la Uefa apre un’inchiesta su CR7 : La Uefa ha deciso di aprire un’inchiesta nei confronti di Cristiano Ronaldo per il gesto compiuto durante il match tra Juventus e Atletico Madrid Cristiano Ronaldo rischia di saltare l’andata dei quarti di finale di Champions League, che la Juventus giocherà contro l’Ajax ad Amsterdam. Marco Alpozzi/Lapresse La Uefa infatti ha deciso di aprire un’inchiesta nei confronti del portoghese, il motivo è il gesto compiuto ...