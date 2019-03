Bonus prima casa : tutte le agevolazioni sull’Acquisto : Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa – cosiddetto Bonus prima casa – sono riconosciute in presenza di alcune condizioni e solo se l’acquirente possiede determinati requisiti. Queste consistono nell’applicazione dell’imposta di registro nella misura ridotta del 2%, dell’Iva ridotta al 4%, (da applicare quando previsto in alternativa all’imposta di registro), nelle imposte ipocatastali nella misura fissa di ...

Acquisto prima casa : imposte da pagare e costi fissi. Il calcolo : Acquisto prima casa: imposte da pagare e costi fissi. Il calcolo calcolo imposte prima casa e Acquisto Acquisto prima casa: tre parole che naturalmente rivelano gioia da parte dell’acquirente. Anche chi accende un mutuo, infatti, sa perfettamente che i soldi che verserà in ogni mese sono indirizzati verso un bene di sua proprietà. E non sono “persi” come avviene ad esempio nell’affitto. Tuttavia l’Acquisto della prima casa include anche dei ...

Xiaomi Mi 9 in vendita fra 2 giorni - l’anteprima per capire se vale la pena valutare l’Acquisto : Dal 28 febbraio sarà possibile acquistare lo Xiaomi Mi 9, il nuovo smartphone al top di gamma che l’azienda cinese ha presentato al Mobile World Congress 2019 in corso a Barcellona. In Italia i prezzi sono di 449,90 euro per la versione con 6 Gigabyte di memoria RAM e 64 Gigabyte di spazio di archiviazione, e di 529,90 euro per l’allestimento con 128 Gigabyte di spazio di archiviazione. Listini aggressivi se si pensa alle quotazioni ...

Dramma Emiliano Sala – L’assurda pretesa del Nantes : “richiesta al Cardiff la prima rata per l’Acquisto calciatore” : Il Nantes ignora i tragici eventi che hanno coinvolto Emiliano Sala e richiede il pagamento della prima rata per l’acquisto del calciatore al Cardiff: ecco come stanno le cose Mentre in queste ore si sta cercando di recuperare il corpo avvistato dentro il relitto dell’aereo che avrebbe dovuto portare Emiliano Sala da Nantes a Cardiff, i tabloid inglesi hanno diffuso un’assurda notizia. I media britannici infatti ...