Wyrd e Orlog – Esiste il Destino?

(Di mercoledì 20 marzo 2019)il? Il Viaggio dedito alla Mitologia Norrena, iniziato precedentemente raccontandovi dell’Edda, la descrizione dell’Yggdrasill, la leggenda del Dio Odino e i Nove Mondi, questa volta è incentrato su uno dei punti importanti su cui si basa il pensiero Norreno.L’argomento, rappresenta ancora oggi uno degli enigmi a cui l’uomo non è riuscito a dare una risposta dettagliata. In molti, pensando alla loro vita e riflettendo sul susseguirsi di determinati avvenimenti, si pongono domande:ilQuello che sto vivendo è già scritto?Qualsiasi scelta farò in questa vita è già stata programmata ancora prima di nascere?Sì, è vero anche tu che stai leggendo ti sei posto almeno una volta nella vita una di queste domande. E’ uno degli argomenti tra i più discussi nell’arco delle nostrenze, e ogni volta si genera automaticamente un ...