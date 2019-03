Quello che sappiamo dell' omicidio di Stefano Leo

Migranti : comandante Jonio indagato - 'rifarei tutto Quello che ho fatto' : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - "Ho fatto solo il mio dovere e dico che rifarei tutto. Ho solo salvato 50 persone dal naufragio. Non ho violato la legge ma ho contribuito a salvare i Migranti". Così, parlando con i cronisti, il comandante della nave Mare Jonio, Pietro Marrone, indagato per favoreggia

E’ il 10° compleanno di FUT! Tutto Quello che devi sapere sul FUT Birthday! : Ea Sports celebrerà quest’anno il 10° compleanno di FUT! Il 19 marzo del 2009 Electronic Arts introduceva per la prima volta nell’edizione Fifa 09 la modalità denominata Fifa Ultimate Team, che in pochi anni si sarebbe poi rivelata essere quella di maggior successo (nonché quella più profittevole) nella storia dei giochi sviluppati dalla software house […] L'articolo E’ il 10° compleanno di FUT! Tutto quello che devi ...

U&D - Marco Fantini su Instagram replica a un hater : 'Non sai nulla di Quello che sono' : Marco Fantini è andato su tutte le furie dopo il commento pubblicato da un hater. L'ex tronista stavolta non la lasciato correre ma al contrario ha deciso di replicare in maniera piuttosto brusca. L'ex tronista di Uomini e Donne è uscito dal dating di Canale 5 con Beatrice Valli. I due da quando sono usciti dal programma condotto da Maria De Filippi sono più uniti che mai, nonostante abbiano avuto un momento di crisi. Beatrice e Marco spesso ...

Diciotti - De Falco al governo : “Comportamento inutile - non avete cognizione di Quello che fate” : “Il vostro è stato un comportamento inutile. C’era una nave italiana in acque italiane. Non avete cognizione di quello che fate”. A dirlo, in Senato, l’ex senatore del M5s, Gregorio De Falco (ora nel Gruppo misto), che è intervenuto dopo la difesa, in Aula, del ministro dell’Interno, Matteo Salvini. L'articolo Diciotti, De Falco al governo: “Comportamento inutile, non avete cognizione di quello che fate” ...

«Pinocchio» di Matteo Garrone - il primo ciak. Quello che sappiamo finora sul film : Matteo Garrone, fiaba neraMatteo Garrone, fiaba neraMatteo Garrone, fiaba neraMatteo Garrone, fiaba neraMatteo Garrone, fiaba neraIl tappeto di trucioli. I finestroni da cui filtra una luce secca, che taglia l’aria come una lama. E un pezzo di legno dritto, immobile, che occupa il centro della scena. È questo il primo scatto che il regista Matteo Garrone condivide su Facebook per far sapere che le riprese del suo Pinocchio sono appena ...

Paul Kalkbrenner tornerà live a Milano a giugno : tutto Quello che c’è da sapere sullo show : Sabato 9 a Social Music City The post Paul Kalkbrenner tornerà live a Milano a giugno: tutto quello che c’è da sapere sullo show appeared first on News Mtv Italia.

Hiv - Quello che dovremmo aspettarci dalla ricerca nel prossimo futuro : (Foto via Pixabay) Nelle ultime settimane si è parlato spesso di hiv, non di rado in toni entusiastici, fin troppo secondo alcuni. L’occasione è stata soprattutto la Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (Croi) di Washington, uno degli appuntamenti mondiali in cui vengono presentati i risultati sulle ricerche su hiv. Volendo fare un bilancio della ricerca degli ultimi anni, cosa potremmo dire della direzione che sta ...

Sigarette elettroniche : tutto Quello che c’è da sapere : Chi ha iniziato ad usare la sigaretta elettronica se n’è letteralmente innamorato. Svapare in Italia è diventata una tendenza che

MotoGp - Jorge Lorenzo senza peli sulla lingua : “io arrogante? Dopo Quello che dissi su Valentino Rossi…” : Il pilota della Honda ha parlato della sua carriera nel corso di una lunga intervista, soffermandosi anche su Valentino Rossi Una carriera lunga e ricca di successi, conquistati battendo avversari tosti e velocissimi. Jorge Lorenzo non si è mai tirato indietro, mettendoci sempre la faccia a costo di apparire spesse volte arrogante, per via del suo particolare modo di fare. AFP/LaPresse E’ stato così fin dai suoi primi anni in MotoGp, ...

Il formaggio più buono è Quello che "ascolta" la musica hip hop (dicono dei ricercatori svizzeri) : Il formaggio, se conservato in una sala con musica 24 ore su 24, potrebbe diventare più saporito. La scoperta, diffusa da Reuters, è stata fatta da un gruppo di ricercatori svizzeri che ha sottolineato come l'hip hop potrebbe essere più efficace della musica di Mozart per insaporire il formaggio. Nove forme di Emmental, dal peso di 10 chili ciascuna, sono state sistemate in casse di legno separate nello scorso settembre per ...

Giuseppe Conte celebra la Festa del papà : "Anche se il tempo a disposizione non è mai abbastanza - Quello che conta è cercare di esserci sempre" : "Anche se il tempo a disposizione non è mai abbastanza, quello che conta è cercare di esserci sempre". Con questa frase il premier Giuseppe Conte ha deciso di festeggiare la Festa del Papà su Twitter. Il post è accompagnato da una foto che ritrae il Primo Ministro italiano con il proprio figlio. Un'immagine tenera che raffigura Conte, al telefono, che sistema la camicia del figlio Niccolò, nato nel 2008. Il ...

"Sono morto facendo Quello che ritenevo più giusto". La lettera testamento di Lorenzo Orsetti : "Ciao, se state leggendo questo messaggio è segno che non sono più a questo mondo". Inizia così il testamento di Lorenzo Orsetti, il combattente italiano arruolato con i curdi ucciso dall'Isis a Baghuz, in Siria. Il testo è stato condiviso su Facebook da Davide Grasso, un amico di Orsetti. "Non rattristatevi più di tanto, mi sta bene così; sono morto facendo quello che ritenevo più giusto, ...

Tutto Quello che sappiamo sulla morte di Imane Fadil : dal bunga bunga al giallo sull’avvelenamento : Dalle dichiarazioni sulla "setta che invocava il demonio" passando per il libro-verità (mai pubblicato), fino all'incontro con un siriano e l'ombra dei servizi segreti. Sono tanti i misteri che avvolgono la vita (e la morte) di Imane Fadil, la 34enne ex modella che raccontò cosa, a suo dire, succedeva alle cene di Arcore organizzate da Silvio Berlusconi. Potrebbe essere stata avvelenata con un mix di sostanze radioattive. Ma solo l’autopsia ...

Festa del papà 2019 : Tutto Quello che gli uomini non dicono : Che universo quello degli uomini. dicono che siano esseri semplici, che rispetto alle donne, dai, non c’è paragone. Ma questo mondo che sembra così lontano da quello femminile, lo è davvero? Certo, non è frequente vederli raccontarsi, piangere, esprimere le loro emozioni, il proprio stato d'animo. quello che per le donne è un processo naturale e spontaneo, diremo quasi necessario, per loro sembra così complicato. Eppure, c’è qualcuno che non ha ...