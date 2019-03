Ousseynou Sy sequestra autobus con 51 ragazzini della scuola media Vailati di Crema

Chi è Ousseynou Sy - l'uomo che ha sequestrato e dato fuoco al bus con 51 ragazzini a bordo : Prima di dare fuoco al bus con dentro 51 bambini, Ousseynou Sy era già noto alle forze dell'ordine. Guida in stato d'ebbrezza. Per questo Matteo Salvini si domanda "Perché una persona con simili precedenti guidava un pullman per il trasporto di ragazzini?". Ha un'ex moglie italiana e due figli. Uno di 12 e uno di 18 anni.Stamattina era "tranquillissimo" quando è entrato nel bar della stazione di Crema. Racconta il barista ...