Ousseynou Sy | chi è l’uomo di origine senegalese del bus dirottato

(Di mercoledì 20 marzo 2019) È stato arrestato con l'accusa di strage e sequestro di persona che questa mattina ha un bus carico di ragazzini delle scuole medie e poi ha dato fuoco al mezzo. Sy, questo il nome del, è di nascita, ma ha la cittadinanza italiana dal 2004. Ha 47 anni. Secondo le prime informazioni avrebbe precedenti penali, per guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale secondo quanto riportato dal ministro dell'Interno Salvini. Immediata la perquisizione della sua abitazione. Non sono noti suoi legami con il terrorismo islamico. L'uomo ha sequestrato il mezzo con a bordo 51 ragazzini della scuola media Vailati di Crema e ha annunciato di volersi uccidere. «Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo» avrebbe detto. Il bus ...

