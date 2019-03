Norme anti-violenza | ' iter non rallenti'

Dl Sblocca cantieri - saltano le Norme del condono. Di Maio : “Anche Lega contraria” : Via la sanatoria sulle cosiddette “mini-irregolarità“, via l’eliminazione della soglia del 30 per cento per il subappalto. Le norme del decreto Sblocca cantieri che sembravano comporre, in combinata, un mini-condono saltano nell’ultima bozza che, spiega l’Ansa, si compone di 5 articoli e 23 pagine di articolato. I cinque articoli riguardano: modifiche al codice dei contratti pubblici, disposizioni sulle procedure di ...

Conte : sblocca-cantieri in Cdm mercoledì - rivediamo ultime Norme : Cuneo, 18 mar., askanews, - "Questa sera a Roma c'è un tavolo tecnico per quanto riguarda lo sblocca-cantieri. Stiamo rivedendo le ultime norme". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe ...

"Distanti dalla Lega". M5S presenta Norme contro violenza sulle donne - contro i "negazionisti del femminicidio" di Verona : Difficile non vedere un nesso fra il pacchetto di 10 proposte che il Movimento 5 stelle presenta alla Camera per contrastare la violenza contro le donne e la tutela dei minori e quell'appuntamento ormai cerchiato in rosso per fine marzo, quel Congresso mondiale delle famiglie che vede M5S e Lega su distinte e corpose barricate. Difficile non vedere il nesso malgrado i pentastellati chiudano gli spazi per eventuali polemiche con gli alleati al ...

Banca ING sospesa da Bankitalia : violazione Norme anti-riciclaggio : Arriva un brusco stop per la succursale italiana di ING Bank, la maggiore Banca online in Italia con il Conto Arancio. Non potrà infatti acquisire nuovi clienti.Le irregolarità e lo stop alla BancaAd imporglielo è stata al Banca di Italia, che ha ravvisato delle irregolarità riguardo al rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio. Bankitalia ha imposto alle succursale italiane la sospensione delle operazioni sulla nuova clientela. In ...

Ing Direct - “carenze nell’applicazione di Norme antiriciclaggio”. Bankitalia sospende le acquisizioni di nuovi clienti : La Banca d’Italia ha sospeso le operazioni sulla nuova clientela della succursale italiana di Ing Bank. Il provvedimento per l’istituto del Conto Arancio è stato adottato dopo verifiche ispettive, condotte dal 1° ottobre 2018 al 18 gennaio 2019, dalle quali sono emerse carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio. La clientela in essere, precisa Bankitalia, non é toccata dal provvedimento. Ing Bank ha comunicato di essere ...

Reddito di cittadinanza parte il 6 marzo senza le Norme «anti furbetti» : C’è un breve “interregno normativo” che scade a fine mese che apre uno spiraglio per chi vuole ottenere il Reddito di cittadinanza senza passare per la mannaia dei requisiti più stringenti previsti dalle ultime modifiche votate nelle ultime settimane in Parlamento al decretone. Paletti più soft da far valere già da domani in particolare per gli stranieri ma anche per chi punta su divorzi e cambi di residenza last ...

Raggi a Salvini - "Norme anti barbari" : ANSA, - ROMA, 27 FEB -Norme specifiche per fermare tifosi violenti e turisti incivili. E' quanto chiede la sindaca di Roma Virginia Raggi in una lettera al ministro dell'Interno Matteo Salvini ...

Diciotti - Carlo Nordio difende Matteo Salvini : 'Il più coraggioso'. Migranti e fascismo - 'un'eNorme balla' : 'Una enorme balla'. Carlo Nordio , ex procuratore aggiunto di Venezia, parla con l' HuffingtonPost di Matteo Salvini e taglia corto sul 'pericolo fascismo in Italia' che tanti a sinistra invocano per ...

Il piano franco-tedesco per cambiare le Norme Antitrust e gli equilibri istituzionali tra Commissione e Consiglio Ue - di C. Paudice - : I ministri dell'Economia presentano il manifesto industriale: regole meno ferree e più investimenti massicci in high-tech. 'Vogliamo essere sovrani o no?'

Il piano franco-tedesco per cambiare le Norme Antitrust e gli equilibri istituzionali tra Commissione e Consiglio Ue : "Vogliamo essere sovrani o no?". Il progetto franco-tedesco di assestare il più grande scossone alle norme europee ha preso forma ed è dirompente: come promesso dopo la bocciatura delle nozze Alstom-Siemens, i ministri dell'Economia di Parigi e Berlino hanno presentato nella capitale tedesca il loro piano di riforma delle regole sulla concorrenza e hanno posto le basi per favorire massicci investimenti in particolare ...

Norme anti razzismo Ceferin : «Bene così» Il Var in Champions : Roma La tregua, armata, con la Fifa, «lavoriamo insieme ma si rispetti il nostro punto di vista»,; il cammino comune e senza strappi con l'Eca, l'associazione dei club europei, «fino a quando io e ...

Italia - la malata che mette a rischio il mondo Economia : Fmi e Ue - giudizi eNormemente preoccupanti. Dove ci portano Conte e i suoi? E dove siamo disposti a farci portare? : Il fondo monetario internazionale considera l'Italia un fattore di rischio di contagio per il mondo intero. Il contagio si riferisce, come si sa, ai malati. La commissione europea rivede al ribasso le ...