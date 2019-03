Moglie Astori | «È stato un anno difficile | ma la vita continua»

tuttosport

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Da quel 4 marzo, da quella tragedia umana e sportiva, anche se è passato più di, gli appassionati di questo sport non sono mai tornati indietro, non lo hmai dimenticato. Davide manca a ...

DiMarzio : 'Per me è tutti i giorni il 4 marzo e non riesco a parlare di Davide al passato. Ma ho trovato una forza che neanch… - Giorgiovsb : RT @DiMarzio: 'Per me è tutti i giorni il 4 marzo e non riesco a parlare di Davide al passato. Ma ho trovato una forza che neanche io sapev… - sararossonera : RT @DiMarzio: 'Per me è tutti i giorni il 4 marzo e non riesco a parlare di Davide al passato. Ma ho trovato una forza che neanche io sapev… -