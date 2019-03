ilcapoluogo

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Combattiamo contro chi non comprende le difficoltà di ripartire da zero in una città terremotata e specula sulle attività chiedendo affitti che non sono proporzionati all'economia attuale della città.

abruzzoom : RT @IlCapoluogo: L’Aquila, lo sfogo di una commerciante: parliamo di chi resta in centro, non di chi se ne va - fogliadinieliia : RT @IlCapoluogo: L’Aquila, lo sfogo di una commerciante: parliamo di chi resta in centro, non di chi se ne va - RobertaGaleotti : RT @IlCapoluogo: L’Aquila, lo sfogo di una commerciante: parliamo di chi resta in centro, non di chi se ne va -