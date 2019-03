DIRETTA Pinar Sassari | risultato 29-36 | streaming video e tv | 3quarto

DIRETTA / Pinar Sassari - risultato 0-0 - streaming video e tv : palla a due - si gioca! : Diretta Pinar Sassari streaming video e tv: orario e risultato live della partita in Turchia per l'andata dei quarti della FIBA Europe Cup di basket.

DIRETTA Pinar Sassari/ Streaming video e tv : trasferta in Turchia - basket Europe Cup - : Diretta Pinar Sassari Streaming video e tv: orario e risultato live della partita in Turchia per l'andata dei quarti della FIBA Europe Cup di basket.