Cina:con Italia partenariato strategico

"Siamo pronti,insieme all',a sviluppare ulteriormente ilglobale": così il presidente cinese Xi Jinping, sul Corriere della Sera, alla vigilia della sua visita di Stato in. "Siamo pronti a costruire la Nuova Via della Seta", dice il leader cinese, "a investire inper creare una nuova era in settori come la Marina, l'aeronautica,l'aerospazio e la cultura" e sviluppare "la cooperazione nella logistica portuale, le telecomunicazioni, i il trasporto marittimo".(Di mercoledì 20 marzo 2019)

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT al Senato della Repubblica per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 2… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT è intervenuto in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT domani, martedì 19 marzo, sarà in Parlamento per comunicazioni in vista del Consigli… -