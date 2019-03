Bus a fuoco | autista avrebbe detto | Oggi non si salva nessuno

Crema - il conducente dirotta l’autoBus con 51 bambini e appicca il fuoco : Il bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoIl bus incendiatoAnziché riportare i bambini a scuola, ha dirottato l’autobus, ha legato gli studenti e ha provato a incendiare il mezzo. Ousseynou Sy, 47 anni, di origine senegalese, con cittadinanza italiana, autista in servizio per le Autoguidovie di Crema da 15 anni, guidava un pullman con 51 ragazzi della scuola media Vailati di Crema: avrebbe dovuto ...

