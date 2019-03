Bce - mercati con orecchie tese per captare indiscrezioni : Questo misura sarebbe ovviamente di aiuto ai bilanci bancari, in questo momento messi sotto pressione dal rallentamento dell'economia. Insomma, "l'ombrello di Draghi" sembrerebbe tutt'altro che ...

Mercati colpiti da 'Sell on the news' sulla Bce. Boeing crolla 10% : In realtà, nel riconoscere il brusco rallentamento dell'economia, la Bce ha in qualche modo sorpreso i Mercati con un giudizio più negativo del previsto sull'andamento dell'attività in Eurozona. ...

Mercati scossi da pessimismo Bce e dati Cina e Germania : Gli investitori temono il peggio per l'economia mondiale. Le notizie pessime dal fronte macro cinese e tedesco sono un duplice colpo troppo duro da assorbire per le Borse. Che sia in Asia sia in Europa cedono il passo nell'ultima seduta di ...

Rendimenti in discesa dopo la Bce - ma se fosse per il pessimismo dei mercati? : L'Italia, oltre tutto, non potrà godere più di tanto dell'eventuale avversione al rischio nell'area, in quanto proprio la sua economia è percepita quale fonte di destabilizzazione, riascoltare le ...

Mercati europei ostaggio della Bce : Sotto i riflettori anche la foward guidance del Consiglio direttivo, con la frenata dell'economia che potrebbe far slittare il futuro rialzo dei tassi di interesse in Eurolandia. In attesa di novità, ...

Mercati - è il giorno del TLTRO : piano Bce per rivitalizzare l'economia : Il programma di TLTRO dovrebbe entrare in vigore in giugno, con l'obiettivo di rafforzare le banche della regione e rilanciare l'economia che da fine 2018 sta rallentando il passo. Non solo in Italia ...

Mercati prudenti aspettano indicazioni dalla Bce : Sotto i riflettori la foward guidance del Consiglio direttivo, con la frenata dell'economia che potrebbe far slittare il futuro rialzo dei tassi di interesse in Eurolandia. Protagonista della ...

Perché i mercati attendono le decisioni della Bce : In ogni caso, il quadro delineato dall'Ocse è quello di un peggioramento complessivo dell'economia mondiale e soprattutto della zona euro , dopo che anche la Commissione europea, i primi di febbraio, ...

Bce - i mercati chiedono la TLTRO : Sotto i riflettori la foward guidance del Consiglio direttivo, con la frenata dell'economia che potrebbe far slittare il futuro rialzo dei tassi di interesse in Eurolandia. Il primo ritocco all'insù ...

Bce : i mercati aspettano la TLTRO - MF - : Il quotidiano finanziario riporta le previsioni su quanto potrebbe decidere la BCE, e dire Mario Draghi a margine della riunione del Conference Board della banca centrale da lui governata, nella ...

Bce - i quattro grafici che svelano perché i mercati chiedono la T-Ltro : Oggi si riunisce il consiglio direttivo della Bce. Molti analisti si aspettano delle novità sul lancio di una prossima (probabilmente a giugno) asta T-Ltro da parte dell’istituto di Francoforte. I dettagli potrebbero fare la differenza. Ecco i quattro indicatori che indicano che l’attesa degli operatori è forte...

Bce - ora i mercati si aspettano un aiutino a Germania - auto - e Olanda - immobili - : Se così fosse ne trarrebbe vantaggio anche la Germania, la cui economia si è fermata negli ultimi mesi proprio a causa della difficoltà del settore auto che ha risentito delle implicazioni della ...

Bce - ora i mercati si aspettano un aiutino a Germania (auto) e Olanda (immobili) : Il 7 marzo si riunisce il consiglio direttivo della Banca centrale europea. Gli investitori si aspettano nuovi dettagli sul prossimo finanziamento T-Ltro. A questo giro (il terzo della serie) la misura potrebbe essere indirizzata anche a sostenere i settori in difficoltà dei Paesi core...

Mercati prudenti. Occhi su Fed e Bce : L' Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,13: stasera arriva il Beige Book sullo stato dell'economia statunitense . L' Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.285,...