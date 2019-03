Stadia Games and Entertainment | lo studio first-party di Google è capitanato da Jade

eurogamer

(Di martedì 19 marzo 2019) Nella conferenza di oggi,ha annunciato la sua piattaforma per il gaming in streaming, piattaforma pensata per unire in un unico posto giocatori, creatori di contenuti per il web e sviluppatori.Tutti e tre i principali componenti dell'industria videoludica si uniranno nei server di, cui potremo accedere da qualsiasi piattaforma. Per quanto riguarda lo sviluppo di videogiochi,ha presentato il suo primodedicato alla realizzazione di contenuti per: si chiama "and" e si occuperà anche di portare la tecnologia dianche ad ogni altroesterno, così da attirare sempre più sviluppatori sulla promettente piattaforma streaming. Losarà inoltreniente meno che daRaymond, ex manager Ubisoft e EA.I giochi saranno infatti eseguiti nei data centerdislocati in punti ...

