Scossa di terremoto a Belluno Crolla un tetto | evacuata casa vicina

Terremoto a Bologna : Scossa di magnitudo 3.0 : I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 intorno alle 7:10 di questa mattina a due chilometri da Dozza, una cittadina in provincia di Bologna. La scossa è stata registrata a circa 35 chilometri di profondità, ma per fortuna al momento non si segnalano danni a persone o cose. LE autorità locali hanno comunque allertato forze dell'ordine e vigili del ...

Terremoto a Bologna - Scossa di 3.0 a Dozza all'alba : paura - ma niente danni : oggi a in mattinata. Una scossa di , di magnitudo 3.0, è stata registrata alle 7.10 dai sismografi dell'Ingv-Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a due chilometri da , cittadina del ...

Terremoto a Dozza - nel Bolognese : Scossa di magnitudo 3.0 : Terremoto a Dozza, nel Bolognese: scossa di magnitudo 3.0 Il sisma è stato registrato dall'Ingv alle 7.10 di questa mattina a una profondità di circa 35 chilometri. Non si registrano danni Parole chiave: bologna ...

Scossa di terremoto nel bolognese : epicentro a Dozza : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata nel bolognese, con epicentro nelle vicinanze del comune di Dozza. Non si registrano, per il momento, danni a persone o cose. Il sisma, registrato a una profondità di 34 km, è stato avvertito in vari comuni del bolognese: nelle vicinanze dell'epicentro si trovano grossi comuni come Imola e Faenza.Continua a leggere

Emilia Romagna : Scossa di terremoto avvertita tra Imola e Bologna - dati INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 16 marzo 2019, esattamente alle 07.10, sull'Emilia Romagna ed esattamente nel bolognese. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Terremoto oggi in provincia di Bologna : Scossa con epicentro a Dozza [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto - Scossa in Valle d’Aosta : paura a Courmayeur - epicentro al confine con Francia e Svizzera : 1/6 ...

Napoli : terremoto a Pozzuoli - la Scossa più forte sveglia la popolazione : Uno sciame sismico di 34 lievi scosse ha interessato il napoletano. Attualmente non si registrano danni a cose o persone, ma il terremoto è stato avvertito distintamente a Pozzuoli e nelle zone limitrofe. I residenti del luogo hanno comunicato di aver sentito un forte boato e poi i vetri tremare. La scossa, benché non sia stata molto forte, è stata avvertita dalla popolazione siccome l'ipocentro era molto superficiale. La direttrice ...

Terremoto in Calabria : nessun danno per la Scossa nel Vibonese : A seguito del Terremoto magnitudo ML 3.3 che si è verificato a 3 km sud da Francica e a 4 km da Mileto (Vibo Valentia) alle 06:33:20, ad una profondità di 33 km, non sono stati segnalati danni nell’area vicino all’epicentro. Una pattuglia dei carabinieri sta perlustrando la zona interessata per ulteriori verifiche che al momento non hanno dato esito. L'articolo Terremoto in Calabria: nessun danno per la scossa nel Vibonese sembra ...

Terremoto in Calabria - paura all’alba per una Scossa di magnitudo 3.3 : La prima scossa di Terremoto di magnitudo 3.3, registrata dai sismografi alle 6.33 con epicentro nel piccolo comune di Francica, nella provincia di Vibo Valentia, è stata seguita da una replica ad appena un minuto di distanza con magnitudo 2.5. Fortunatamente non si registrato danni a persone o cose.Continua a leggere

Calabria : Scossa di terremoto avvertita all'alba a Vibo Valentia - dati INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata e avvertita oggi 15 marzo 2019, esattamente alle 06.33, sulla Calabria centrale del Vibonese. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Terremoto a Pozzuoli - Scossa sveglia la popolazione alle 5 - 26 : Pozzuoli . Uno sciame sismico di 23 lievi scosse è stato registrato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dalle ore 2,32 di questa notte alle ore 5,56. La scossa più forte...

Terremoto oggi a Pozzuoli : Scossa avvertita dalla popolazione [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Scossa di terremoto magnitudo 6.3 in Bolivia : Una Scossa di terremoto magnitudo 6.3 è stata rilevata dall’Istituto geofisico statunitense USGS alle 05:03 UTC nel centro della Bolivia. Il sisma ha avuto ipocentro a 358,3 km di profondità ed epicentro 28 km a sud di Cliza nel dipartimento di Cochabamba. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.3 in Bolivia sembra essere il primo su Meteo Web.