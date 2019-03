Motocross | GP Gran Bretagna 2019 | programma | orari e tv del secondo appuntamento

oasport

(Di martedì 19 marzo 2019) Dopo l’esordio del 3 marzo con ilPremio di Argentina, è tempo delstagionale per il Mondiale, con l’di Matterley Basin, per ilPremio di. Tutto è pronto, dunque, per il ritorno del campione del mondo in carica, Jeffrey Herlings. L’olandese, dopo l’infortunio al piede di questo inverno, e l’assenza di Neuquen, cercherà subito di rispondere a Tony Cairoli, autore di una splendida doppietta in Argentina che ha fruttato al nove volte iridato 50 punti decisamente pesanti.Andiamo a conoscere ilcompleto dell’evento, che sarà trasmesso da Eurosport2, canale 211. La domenica di gare sarà visibile anche in streaming su Eurosport Player (su pc, smartphone e tablet). OA Sport, come consuetudine, proporrà le DIRETTE LIVE testuali dell’evento, per non perdere nemmeno un ...

