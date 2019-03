Monchi dimentica la Roma e scrive ai tifosi del Siviglia | “continueremo a crescere”

sportfair

(Di martedì 19 marzo 2019)non sarà certamente il dirigente maggiormente rimpianto nella storia della, il ds torna al“Grazie a tutti e a ciascuno di voi che mi avete mandato così tanti segni di affetto. Grazie ora per chiedere e stringere che siamo cresciuti e così continueremo a crescere è il nostro gene competitivo, che ci ha reso grandi. Non abbandonarlo forza SFC!!!”si presenta nuovamente aidel, dopo la pessima permanenza in casa. Quest’oggi giornata concitata per il ds, il quale ha avuto un duro battibecco con il presidente giallorosso Pallotta, prima di annunciare sui social il ritorno alcon il post sopracitato.L'articololaaidel: “continueremo a crescere” SPORTFAIR.

