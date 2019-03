Maripan Roma | i giallorossi contattano l’Alaves e sorpassano il West Ham

serieanews

(Di martedì 19 marzo 2019)– Secondo quanto riportato dell’edizione online del Daily Mail, ilHam avrebbe mostrato un certo interesse per il difensore internazionale del Cile, Guillermo. Per il club inglese tuttavia si prospetterebbe una sfida di calciomercato, visto che sul giocatore ci sarebbe anche la. Si tratta di un calciatore di proprietà dell’Alaves, …L'articolo, il’Alaves eilHam proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

GoalItalia : Rivoluzione alla #Roma, primi nomi ?? Nel mirino giallorosso c'è #Maripan ???? - calciomercatoit : #Roma, contatti per #Maripan dell'#Alaves - djnavarroruiz : RT @GoalItalia: Rivoluzione alla #Roma, primi nomi ?? Nel mirino giallorosso c'è #Maripan ???? -