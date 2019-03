Libia | naufragio davanti a Sabrata | morto un bambino | almeno 8 persone disperse

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) Un barcone è naufragato a largo dialle coste libiche, nelle stesse ore in cui a Lampedusa si consuma l’ennesimo scontro tra una ong e il governo italiano. Lo rende l’International Organization for Migration (Iom) sottolineando che 15 migranti sono stati salvati e portati in ospedale in. “Alcuni di loro presentano fratture ossee“, ha fatto sapere l’Oim, che ha precisato di non conoscere il numero dei migranti a bordo.Secondo il portavoce della Marina Libica, l’ammiraglio Ayob Amr Ghasem, ilha causato la mortedi unmentre una trentina di altri migranti probabilmente si sono messi in salvo da soli dato che la loro barca si é ribaltata molto vicino alla costa. “Alle 10 é stato osservato ildi una barca” avvenuto “tra Sabratha e Surman”, a ovest di Tripoli, ha riferito il portavoce. ...

