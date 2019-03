Juventus | Luciano Moggi | perché la sconfitta col Bologna le farà solo bene

liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) Non serve un trattato di psicologia, basta conoscere a fondo il gruppo giocatori, il loro carattere, per capire quanto conti l' adrenalina per un atleta, e quanto incida nel giocatore una prestazione con tanto dispendio di energie atletiche e mentali, come successo in Champions tra Juve e Atletico.

