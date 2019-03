Il Team Sky scrive ai tifosi | la lettera di ringraziamento prima del passaggio a Team

La società Ineos del miliardario Jim Ratcliffe sarà la nuova proprietaria della squadra di ciclismo oggi nota come Team Sky : La società britannica Ineos, che opera nel settore chimico, sarà la nuova proprietaria della squadra di ciclismo attualmente nota come Team Sky. A partire da maggio la squadra diventerà quindi il Team Ineos, anche se a occuparsene sarà sempre il

Tirreno-Adriatico – Ritiro Thomas - il capitano del Team Sky svela i motivi : “ecco perchè torno a casa” : Geraint Thomas spiega i motivi che lo hanno costretto al Ritiro dalla Tirreno-Adriatico 2019 Una Tirreno-Adriatico complicata per il team Sky: dopo il Ritiro di Gianni Moscon, anche Geraint Thomas è stato costretto a sventolare bandiera bianca. Il ciclista gallese, vincitore del Tour de France 2018, è stato costretto al Ritiro a causa di problemi allo stomaco, come da lui stesso ammesso dopo il forfait: “da due giorni ho problemi di ...

Ciclismo - Tirreno-Adriatico – Ritiro per Gianni Moscon : il ciclista del Team Sky abbandona la 2ª tappa : Brutte notizie per il Team Sky: Gianni Moscon costretto ad abbandonare la seconda tappa della Tirreno-Adriatico a 40 km dall’arrivo A 4o km dell’arrivo della seconda tappa della Tirreno-Adriatico, quella che porta da Camaiore a Pomarance, arrivano brutte notizie per il Team Sky. Gianni Moscon ha annunciato ufficialmente il suo Ritiro. Il ciclista italiano ha deciso di abbandonare la corsa, dopo aver parlato più volte con ...

Moto – Il marshall corona il sogno di una vita : il VIDEO in sella alla moto dello Sky Racing Team diventa virale : Scene esilaranti sul circuito di Losail: la scena del marshall in sella alla moto dello Sky Racing Team diventa virale La stagione 2019 di motoGp è iniziata con un mix di spettacolo ed emozioni che sta facendo impazzire tutti gli appassionati delle due ruote. Non mancano i momenti esilaranti, che riguardano non solo i piloti ma anche gli addetti ai lavori. Nelle ultime ore sta infatti diventando virale un VIDEO che riguarda un marshall ...

Motomondiale 2019 - lo Sky Racing Team VR46 è pronto : Manca poco, pochissimo. Il tempo di un giro di ricognizione. Dopo un inverno a motori spenti, il Motomondiale 2019 è pronto al suo esordio con la prima tappa a Losail per il VisitQatar Grand Prix di domenica 10 marzo. Ed è pronto anche lo Sky Racing Team VR46, il progetto nato nel 2013 tra la VR46 di Valentino Rossi e Sky con l2019;ambizione di far emergere e valorizzare le giovani promesse del motociclismo italiano. Obiettivo ...

Moto 3 2019 : Team - piloti e calendario gare in diretta tv o in chiaro Sky-Tv8 : Moto 3 2019: team, piloti e calendario gare in diretta tv o in chiaro Sky-Tv8 Domenica 10 Marzo avrà inizio il mondiale di Moto 3 2019 con prima tappa a Losail in Qatar. Venerdì e Sabato, 8 e 9 Marzo, avranno luogo le prove libere seguite dalla qualifiche per il Motomondiale. In questo 2019 ben 16 team con 29 piloti faranno da protagonisti all’importantissimo campionato annuale. Ben 8 italiani in gara proveranno a conquistarsi il ...

Moto3 Qatar - Sky Team : per Foggia già pronta la Q2 : LOSAIL - I piloti dello Sky Racing Team VR46 sono stati subito tra i protagonisti nella prima giornata del weekend del GP del Qatar, in FP1 sono finiti entrambi nella Top10. Sessione del pomeriggio ...

Moto3 Qatar - Sky Team : Foggia andrà direttamente in Q2 : LOSAIL - Prima giornata del weekend del GP del Qatar con i piloti dello Sky Racing Team VR46 che sono stati subito tra i protagonisti in FP1 entrambi nella Top10. Sessione del pomeriggio invece più ...