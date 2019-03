Firenze | stranieri minacciano 33enne e cercano di rubargli il cane

ilgiornale

(Di martedì 19 marzo 2019) Minacciato a bordo di un tram ada 3 nordafricani, che hanno addirittura tentato di sottrargli il.Una serata da incubo quella vissuta da un italiano di 33 anni lo scorso venerdì, quando è salito a bordo del mezzo pubblico in piazza Dalmazia. Erano all"incirca le 23, ed in quel momento il ragazzo si trovava da solo, quando è stato avvicinato da un primo straniero con una bottiglia in mano. Con fare intimidatorio l"extracomunitario gli ha afferrato il braccio proprio mentre tentava di stringere la museruola al suo, un rottweiler.È la stessa vittima a raccontare sulle pagine de "La Nazione" la paura provata in quegli attimi. "Aveva uno sguardo minaccioso", ricorda il, che spiega come in breve un secondo nordafricano si sia aggiunto al primo parandosi dinanzi a lui. "Aveva un pitbull e continuava a ripetermi di tenere stretto il mio rottweiler, perché il suo era ...

burde : 'La voce Papà è una leziosaggine francese che suona nelle bocche di quegli sciocchi, i quali si pensano di mostrars… - Zotique7 : RT @francescatotolo: Spacciatore tunisino massacrato in strada a #Firenze da altri immigrati, dopo l'ospedale, torna a spacciare. E non fin… - mariadmarzano : RT @francescatotolo: Spacciatore tunisino massacrato in strada a #Firenze da altri immigrati, dopo l'ospedale, torna a spacciare. E non fin… -