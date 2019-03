Ferragnez | Leone compie un anno | gli auguri di mamma Chiara

ilgiornale

(Di martedì 19 marzo 2019) Il 19 marzo di unfa nascevaLucia Ferragni, il bambino più social e il primo figlio della influencere del rapper Fedez.Per il suo primo comple, quindi,Ferragni non poteva che condividere la gioia di questo giorno così importante con i suoi follower. Così, a corredo di una serie di scatti che ripercorrono i primi dodici mesi di vita di Leo insieme ai suoi genitori e all"amata cagnolina Matilda, la Ferragni ha fatto i suoial piccolo."Leo, oggi compi un- si legge sul profilo social della Ferragni - . Sei arrivato nelle nostre vite unfa e hai reso la nostra realtà migliore delle aspettative. Ti amerò per sempre e grazie per avermi scelto come tua". Un messaggio pieno di amore quello diper il suo piccolo Leo che, fin da subito, sia lei che Fedez hdeciso di rendere "social", nonostante le innumerevoli polemiche e gli ...

