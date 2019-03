Migliori smartphone Android | La Classifica di marzo 2019 : Migliori smartphone Android – Ecco la nostra classifica dei Migliori smartphone Android aggiornata ad gennaio 2019, per cui con tutte le ultime novità offerte da Samsung, Huawei, Honor, LG, Sony, HTC, OnePlus e in generale dal mercato mobile. Il mercato degli smartphone Android è piuttosto ampio ed è in costante crescita. A causa di ciò è diventato alquanto difficile […] L'articolo Migliori smartphone Android | La classifica di ...

Classifica smartphone 2019 : migliori e peggiori valori Sar. Test radiazioni : Classifica smartphone 2019: migliori e peggiori valori Sar. Test radiazioni valori Sar smartphone 2019 La Classifica smartphone 2019 emersa negli ultimi giorni riguarda i migliori e i peggiori modelli in quanto a radiazioni emesse. Insomma, i dispositivi che andremo a citare non sono Classificati in ordini di specifiche tecniche o valore estetico. Bensì in un ordine che rispetta i valori Sar (Specific Absorption Rate), ovvero l’indice che ...

Test smartphone marzo 2019 : graffi e cadute - la Classifica dei peggiori 10 : Test smartphone marzo 2019: graffi e cadute, la classifica dei peggiori 10 Quando acquistiamo uno smartphone ci aspettiamo da quest’ultimo alte prestazioni e un design che non passi inosservato. L’alto costo però non dovrebbe, e in parte è così, riguardare solamente queste caratteristiche bensì anche la resistenza del prodotto alle cadute, agli urti e ai graffi. Uno studio ha rivelato quali sono i peggiori dispositivi in questo ...

Smartphone più pericolosi per la salute il 5 marzo : collocazione Samsung Galaxy S10+ in Classifica : Bisogna analizzare anche oggi 5 marzo la classifica incentrata sugli Smartphone più pericolosi per la salute, considerando il fatto che abbiamo l'aggiornamento ufficiale di marzo coi valori SAR che include anche nuovi top di gamma da poco arrivati sul mercato, come nel caso dei vari Samsung Galaxy S10+ e Xiaomi Mi9. Mentre quest'ultimo finisce nella top 10, guadagnandosi una posizione non invidiabile sotto questo punto di vista, le cose sembrano ...

Classifica GFO smartphone più pericolosi per la salute : Xiaomi Mi A1 e OnePlus 5T peggiori : Come ogni anno l'Ufficio Federale Tedesco per la Protezione da Radiazioni ha rilasciato la Classifica dei peggiori e migliori smartphone per la salute umana (calcolata in base alla quantità di radiazioni emesse).Tutti ormai abbiamo uno smartphone costantemente in tasca, ed è per questo che simili notizie ci coinvolgono in prima persona. La nuova Classifica però ha acceso alcune polemiche, poiché salta subito all'occhio la totale assenza (sia in ...

Nell’olimpo degli smartphone i Huawei Mate 20 ad inizio 2019 - la Classifica AnTuTu parla chiaro : I Huawei Mate 20 mettono d'accordo tutti: la serie lanciata in autunno ha senz'altro raggiunto degli ottimi risultati di vendita e la risposta del pubblico è di certo giustificata pure dalle performance garantite in particolare dai modelli standard, Mate 20 X e Mate 20 Pro, come testimoniato pure dall'ultima classifica AnTuTu valida per gennaio 2019. Non ce n'è per nessuno: i Huawei Mate 20, insieme ad un altro dispositivo Honor (sempre ...

Miglior smartphone cinesi Android | La Classifica di febbraio 2019 : Con l’espandersi dell’interesse riguardo al mondo della tecnologia dall’Oriente, ecco la nostra selezione dei Miglior smartphone cinesi Android aggiornata a febbraio 2019. Il mercato dei prodotti provenienti dalla Cina in quest’ultimo anno si è guadagnato una fetta di pubblico da non sottovalutare grazie ad un’elevata qualità dei prodotti a prezzi più contenuti, ma riuscire a trovare […] L'articolo Miglior ...

Controllate i valori SAR del vostro smartphone nella Classifica aggiornata di Statista : Ecco le tabelle dei migliori e dei peggiori smartphone in base ai valori SAR: quali dispositivi hanno il livello più alto di radiazioni emesse in chiamata? E quali il livello più basso? Scopriamolo! L'articolo Controllate i valori SAR del vostro smartphone nella classifica aggiornata di Statista proviene da TuttoAndroid.