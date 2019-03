notizie.tiscali

(Di martedì 19 marzo 2019) "So bene quantosia cresciuta in questi anni - scrive- in cui ho conosciuto da vicino il mondo della cultura, approfondito i temi della pianificazione della città, proposto e attuato ...

FrancescaToxiri : RT @AnsaSardegna: Cagliari, Ghirra candidata a primarie Cs. Assessora uscente, 'tempi maturi per prima sindaca della città' #ANSA https://t… - FrancescaToxiri : RT @AnsaSardegna: Cagliari, Ghirra candidata a primarie Cs - Sardegna - AnsaSardegna : Cagliari, Ghirra candidata a primarie Cs. Assessora uscente, 'tempi maturi per prima sindaca della città' #ANSA -