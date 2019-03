Bennacer Napoli | il presidente dell’Empoli | “A maggio ne riparleremo”

serieanews

(Di martedì 19 marzo 2019)– Il calciomercato invernale è ormai alle spalle e il via della finestra per le contrattazioni estiva dista ancora parecchio tempo. Tutto ciò però non sembra scoraggiare affatto il proliferare delle notizie di possibili operazioni di mercato che giorno dopo giorno riempiono i media. Ci sono tuttavia alcune news passate che ritornano e …L'articolo, ildell’Empoli: “Ane riparleremo” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

zazoomblog : Empoli Corsi: Bennacer trattato dal Napoli - #Empoli #Corsi: #Bennacer #trattato - minformonline : A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell'Empol… - Dalla_SerieA : Calciomercato Empoli, Corsi: « -