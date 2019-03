Vittorio Grigolo direttore artistico di Amici 2019

davidemaggio

(Di lunedì 18 marzo 2019)Il secondodel Serale diè un tenore. Si tratta di, aretino, classe 1977. La partecipazione dell’artista è stata annunciata durante l’ultima registrazione del programma, in corso in queste ore, la cui puntata sarà trasmessa sabato pomeriggio (23 marzo) su Canale 5.si aggiunge a Ricky Martin alla guida delle due squadre del Serale. Saranno loro, quindi, i nuovi coach di, ai quali sono affidate le sorti degli allievi ammessi al Serale e divisi tra Bianchi e Blu.

