Mattarella | Biagi era uomo del dialogo Br sconfitte

(Di lunedì 18 marzo 2019)Domani, 19 marzo, ricorrerà il 17esimo anniversario dall'omicidio di Marco, il giuslavorista ucciso dalle Nuove Brigate Rosse con 6 colpi di pistola. È di pochi giorni fa la notizia che uno dei brigatisti condannati, Simone Boccaccini, ha chiesto che gli venga riconosciuto il vincolo della continuazione tra la condanna a 21 anni per l'assassinio di, decisa dal Tribunale di Bologna, e quella a 5 anni ed 8 mesi per banda armata, decisa dal Tribunale di Roma.L'accoglimento della richiesta comporterebbe uno sconto di pena per Boccaccini. Al di là delle considerazioni giuridiche che spettano alla Corte di Assise di Appello di Bologna, la notizia ha riacceso il dolore della famiglia. Suo figlio Lorenzo, oggi 30enne, ha già speso parole in merito, augurandosi che l'unico degli assassini non condannato all'ergastolo sconti tutta la sua pena come stabilito nei due gradi ...

