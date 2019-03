Le proteste continuano in Francia mentre i Gilet Gialli si scontrano con la polizia

informati24

(Di lunedì 18 marzo 2019) Chi sono i manifestanti dei “” della? Sessanta persone, tra cui 17 agenti die un vigile del fuoco, sono rimaste leggermente ferite il 18 marzo scorso in occasione delle dimostrazioni di maglia gialla a Parigi.Lesono diventate violente quando laha usato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere la folla. I manifestanti lanciarono sassi e organizzarono barricate.Un portavoce delladi Parigi ha detto che 192 persone sono state trattenute per essere interrogate. La procura di Parigi ha detto che 64 sono stati posti sotto custodia.I manifestanti hanno dato alle fiamme un ramo della banca del Tarneaud, ha detto un portavoce dei pompieri di Parigi. I vigili del fuoco hanno evacuato l’edificio e spento l’incendio.Sugli Champs-Élysées, i negozi e le vetrine dei ristoranti sono andati in frantumi e ...

Anarchofaccende : RT @osvaldoranieri_: Nel frattempo a #Parigi dal 17 dicembre 2018 le proteste continuano #ChampsElysees #GiletJaunes - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Algeria: proteste senza tregua, Lamamra vola a Mosca Centinaia di migliaia d… - moneypuntoit : Gilet gialli, chi sono e cosa vogliono? La #Francia al quarto mese di proteste: In #Francia continuano le proteste… -