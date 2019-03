Indian Wells | Federer ko Primo trofeo ' 1000' per Thiem Donne | favola Andreescu

Indian Wells – Hantuchova bacchetta Djokovic : “sconfitta? Si è rilassato troppo - ha preferito sciare anziché giocare tornei” : Daniela Hantuchova ha analizzato il ko di Novak Djokovic ad Indian Wells: l’ex tennista ha sottolineato la mancanza di tornei di Djokovic, arrivato poco in forma sul cemento americano La sconfitta di Novak Djokovic ad Indian Wells, arrivata per mano di Philipp Kohlschreiber, ha sorpreso un po’ tutti. Il campione serbo, numero 1 al mondo e vincitore di Wimbledon, US Open e Australian Open quasi senza nemmeno faticare, si è arreso al tedesco ...

ATP Indian Wells – Re Roger cede la corona : clamoroso ko di Federer in finale - Thiem trionfa in tre set : Roger Federer fallisce l’appuntamento in finale con Dominic Thiem: l’austriaco conquista il suo 12° trofeo di carriera ad Indian Wells Al contrario di ogni pronostico, la finale del torneo sul cemento di Indian Wells 2019 finisce a favore di Dominic Thiem. L’austriaco conquista il titolo del Master 1000, battendo nel capitolo conclusivo del torneo Roger Federer. Il numero 4 al mondo, dopo aver risparmiato le energie in ...

Tennis - ATP Masters 1000 Indian Wells 2019 : in finale Dominic Thiem rimonta e batte Roger Federer dopo due ore di battaglia : Il torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells va all’austriaco Dominic Thiem, testa di serie numero 7, che nell’atto conclusivo sul cemento statunitense supera in rimonta il numero 4, l’elvetico Roger Federer, con il punteggio di 3-6 6-3 7-5, dopo due ore e tre minuti di aspra battaglia sportiva. Nel primo set parte forte Federer, che trova il break nel secondo game e vola sul 3-0. L’austriaco sistema il servizio, vincendo i ...

Indian Wells - favola Andreescu! Parte da wild card e trionfa in finale a 18 anni : Kerber ko a sorpresa : Bianca Vanessa Andreescu batte Angelique Kerber e si aggiudica Indian Wells: la tennista canadese, partita con una wild card, ottiene a 18 anni, il suo primo titolo in carriera Sul cemento americano che lo scorso anno ha visto brillare, per la prima volta più di ogni altra, Naomi Osaka, adesso numero 1 al mondo e con due Slam in bacheca, sembra essere nata un’altra giovane stella del tennis femminile. Il percorso di Bianca Vanessa ...

LIVE Federer-Thiem - Finale Indian Wells 2019 in DIRETTA : Re Roger ipoteca il primo set : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells. Sono uno di fronte all’altro, per la quarta volta in carriera, Roger Federer e Dominic Thiem. L’atto conclusivo californiano vede protagonisti due maestri del rovescio ad una mano: da una parte The Swiss Maestro, dalla altra il seguace austriaco. Una Finale inaspettata per certi versi, considerando che dalla parte del piccolo Mozart si trovava ...

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : Bianca Andreescu è un portento - vince la finale contro Angelique Kerber con la forza di volontà dei suoi 18 anni : L’esplosione se l’aspettavano un po’ tutti, prima o poi: nessuno, però, avrebbe potuto prevederla così fragorosa. Bianca Andreescu, entrata nel torneo di Indian Wells con una wild card, lo vince battendo in finale Angelique Kerber col punteggio di 6-4 3-6 6-4. La canadese, imponendosi sulla tedesca, vince così il proprio primo torneo WTA, si porterà al 24° posto del ranking mondiale da lunedì e soprattutto regala al Tennis la ...

