Gli sviluppatori di Sekiro | Shadows Die Twice sono i maestri dell' atmosfera

Gli sviluppatori di The Getaway assumono per un'esclusiva PlayStation tripla A : London Studio di Sony, noti per titoli come The Getaway, EyeToy e Singstar, stanno assumendo per una nuova produzione tripla A in esclusiva per PlayStation.Come riporta Gearnuke, l'indiscrezione sui lavori in corso per un nuovo titolo deriva da un annuncio di lavoro nel quale si ricerca un game designer destinato a "unirsi ad un team entusiasmante che lavora su esperienze interattive e innovative progettate per il pubblico mainstream".Stando ...

"Gli atteggiamenti ostili dei consumatori demotivano Gli sviluppatori" : il community manager di BioWare, Jesse Anderson, in un post su Reddit ha spiegato ai giocatori come la crescente negatività della communty sta allontanando alcuni sviluppatori dall'interazione diretta con il pubblico, riporta Kotaku."Per iniziare, le cose erano molto più amichevoli qui per i membri del team di sviluppo che normalmente non parlano sui social o sui forum", dichiara Anderson rispondendo ad un post sulla sempre minore comunicazione ...

Google ha creato un sito web dedicato aGli sviluppatori di giochi per Android : Google ha deciso di rendere grazie agli sviluppatori di videogiochi per Android, realizzando un sito web tutto dedicato a loro. L'articolo Google ha creato un sito web dedicato agli sviluppatori di giochi per Android proviene da TuttoAndroid.

WWDC 2019 : conferenza mondiale deGli sviluppatori Apple. Sicuro l’annuncio di iOS 13 : Apple ha annunciato ufficialmente le date in cui si svolgerà la WWDC 2019, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori. L’appuntamento è fissato dal 3 al 7 giugno, presso il McEnery Convention Center di San José, in California. Un appuntamento che tradizionalmente è incentrato sulla presentazione di nuovi software. Più che altro le nuove versioni dei sistemi operativi dell’azienda di Cupertino, con particolare riferimento ad iOS. In ...

Microsoft offre un nuovo strumento aGli sviluppatori : Xbox Live arriverà nei videogiochi iOS e Android : Sono sempre più numerosi gli utenti Android e iOS che decidono di sfruttare le potenzialità dei loro dispositivi per gustare uno dei numerosi videogiochi disponibili negli store ufficiali. Il Livello tecnico di questi videogame, spesso, è molto alto, basti guardare PUBG Mobile, Fortnite e i prodotti proposti da Rockstar Games. Anche Microsoft, che si è […] L'articolo Microsoft offre un nuovo strumento agli sviluppatori: Xbox Live arriverà ...

World War Z : il nuovo video diario deGli sviluppatori ci spiega come le masse di zombie presenti nel film hanno ispirato lo sviluppo del gioco : Saber Interactive e Focus Home Interactive hanno appena pubblicato un nuovo Dev Diary di World War Z, l'atteso gioco ispirato all'acclamato film d'azione di Paramount Pictures. Questo dietro le quinte spiega come le masse di zombi presenti nel film hanno ispirato il team di sviluppo nella creazione dell'elettrizzante esperienza di terrore del gioco. Tutto ciò ha permesso agli sviluppatori di creare nuovi personaggi e nuove storyline fedeli ...

Gli sviluppatori di Rising Storm 2 : Vietnam annunciano '83 - uno shooter tattico ambientato durante la Guerra Fredda : Come segnala VG247.com, Antimatter Games sta utilizzando l'ambientazione poco esplorata della Guerra Fredda per il suo prossimo gioco intitolato '83.Antimatter Games, ovviamente, è il principale sviluppatore di Rising Storm 2: Vietnam, lo sparatutto tattico pubblicato nel 2017. Il team ha anche assistito Tripwire con i precedenti giochi Rising Storm e con Killing Floor.'83 sposta la timeline in avanti di alcuni anni, portando lo scenario nella ...

Secondo il fondatore di Epic Games - i maggiori ricavi per Gli sviluppatori sono la chiave per vincere la guerra dei negozi digitali : Il fondatore di Epic Games Tim Sweeney ha recentemente dichiarato che per vincere la guerra dei negozi digitali bisogna spingere verso gli sviluppatori piuttosto che verso i consumatori.Come riporta PC Games Insider, questo non vuol dire che investire nella community non sia importante, tuttavia Sweeney afferma che investire in un marginale miglioramento dell'esperienza per l'utente non consentirà di spodestare i negozi più affermati:"Non c'è ...

DaGli sviluppatori di Hyper Light Drifter su PC arriva Solar Ash Kingdom : Gli autori di Hyper Light Drifter hanno annunciato il loro nuovo titolo con tanto di trailer di presentazione.Come riporta Gematsu, il nuovo progetto di Heart Machine si intitola Solar Ash Kingdom e sarà pubblicato in esclusiva sull'Epic Games Store. Il titolo è realizzato questa volta in 3D, mentre non abbiamo ancora modo di sapere molto sulle meccaniche del titolo.Parlando con IGN, Alex Preston di Heart Machine ha comunque affermato di avere a ...

Secondo Gli sviluppatori la VR di Nintendo rappresenta l'inizio di qualcosa : Come ben saprete Nintendo ha presentato, la scorsa settimana, un kit di Nintendo Labo dedicato niente meno che alla realtà virtuale.Ebbene, come riporta Nintendolife, essendo di fatto la prima volta che la grande N abbraccia la realtà virtuale per come la conosciamo oggi, le domande su come possa farlo considerata la risoluzione limitata di Switch sorgono spontanee.Gli sviluppatori, d'altro canto, non sono così preoccupati. Secondo Alexander ...

Imposter Factory : Gli sviluppatori di To The Moon annunciano che il loro prossimo gioco sarà pieno di sanguinosi omicidi : Se siete fan di To The Moon e Finding Paradise questa notizia farà sicuramente la vostra felicità, i ragazzi di Freebird Games hanno infatti annunciato il loro nuovo titolo con un teaser trailer.Come riporta Rock Paper Shotgun, il nuovo titolo si chiama Imposter Factory ed è un thriller basato sul riavvolgimento del tempo che include una serie di sanguinosi omicidi. Nel trailer possiamo vedere una donna in piedi che guarda verso l'oscurità, ...

Secondo Gli sviluppatori la riluttanza di Sony nei confronti del cross-play è una scelta : La questione del cross-play ha fatto parlare di Sony in più occasioni nell'ultimo periodo, soprattutto perché il colosso nipponico si è espresso piuttosto riluttante dall'implementare tale tecnologia nei suoi sistemi, riporta Gamingbolt.Basti pensare a quanta fatica è servita per far arrivare il cross play su PS4 per Fortnite, in questo caso si tratta infatti di una vera e propria vittoria dei giocatori, e la popolarità del gioco ha contribuito ...

Gli sviluppatori di Divinity : Original Sin 2 annunciano aggiornamenti gratuiti in arrivo nei prossimi 12 mesi : Larian Studios annuncia una serie di aggiornamenti di contenuti per Divinity: Original Sin 2, che arriveranno nel corso dei prossimi 12 mesi. Contenuti creati in collaborazione con talentuosi sviluppatori europei, Fools Theory e Anshar Studios.Da non confondere con le Loot Box, le Gift Bags contengono doni. Ogni Gift Bag non costa esattamente denaro ai giocatori, e verrà periodicamente aggiornata su ciascuna piattaforma.La Gift Bag #1 viene ...

Steam permette aGli sviluppatori di promuovere i propri giochi manipolando l'elenco delle date di uscita : Valve è già al centro di polemiche per un gioco che glorifica lo stupro (rimosso da Steam), e ora la piattaforma è sotto tiro poiché consente agli sviluppatori di manipolare l'elenco delle prossime uscite per promuovere i loro titoli.Come segnala Eurogamer.net, Mike Rose, fondatore dell'etichetta editoriale No More Robots, è stato il primo a mettere in evidenza il problema e ha spiegato la situazione in un esteso thread su Twitter.Steam ...