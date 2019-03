Gazzetta | “Il Napoli accusa pause sempre più lunghe e preoccupanti”

La Gazzetta : “Il Napoli non è la Lazio - a Salisburgo una seratina neanche tanto terribile» : Nessuna nuttata eduardiana Nemmeno la Gazzetta dello Sport fa drammi per l’inutile sconfitta del Napoli per 3-1 (terzo gol al 90esimo) in casa del Salisburgo. Al di là del titolo: “Pazzo Napoli, avanti col brivido”, l’articolo è centrato e con i piedi per terra. Ricorda la rimonta che Lazio subì in Austria lo scorso anno e marca le differenze tra le due squadre. Non è l’eduardiana nuttata, è invece una seratina. “La nottata ...

Gazzetta : “il Napoli in questa stagione non ha mai subito 4 reti” : Non illuda il punteggio largo La Gazzetta dello Sport racconta la partita con Maurizio Nicita che racchiude il senso del match in queste righe: “Non illuda il punteggio largo: il Salisburgo ha giocato a viso aperto e se avesse segnato lo avrebbe meritato. Gli austriaci pagano la debolezza difensiva e l’assenza del centrale croato Pongracic, mentre la fase of­fensiva degli azzurri trova con­tinuita` in Milik e registra lampi di risveglio di ...

La Gazzetta boccia Mertens : “Il peggiore. Sbaglia tutto” : Dries Mertens è il bocciato numero uno per la Gazzetta dello Sport. Decisamente più di Milik che ha il solo torto di aver fallito la palla gol in pieno recupero. Ma nel primo tempo, a Sbagliare due clamorose palle gol, è stato Dries Mertens. La Gazzetta rifila al belga 4,5 in pagella: “Dove e` finito il bomber inventato da Sarri che lottava per il titolo di capo cannoniere in A? Contro la Viola Sbaglia di tutto e di piu`”. Il Corriere dello ...