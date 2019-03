Domenica in | le figlie di Al Bano e Romina lamentano di non avere una carriera per via

Le figlie di Al Bano Cristel e Romina Carrisi a Domenica In : 'Volevamo fare tv - penalizzate dai nostri genitori' : È la conduttrice a riaprire una brutta ferita e le difficoltà a 'sfondare' nel mondo dello spettacolo. 'Io ho avuto un agente che non credeva in me. Io volevo fare i provini, ma lui mi diceva che non ...

Domenica In : parlano le figlie di Albano e Romina : Nuova puntata di Domenica In, scoppiettante con le due sorelle Cristel e Romina Jr. Carrisi, figlie di Al Bano e Romina Power. Le due ragazze, dopo diversi anni di silenzio si confidano con la padrona di casa, Mara Venier parlando dei genitori ma anche delle loro rispettive carriere. Questa partecipazione ha fatto molto discutere nnei giorni scorsi, in quanto sarebbe la risposta di Domenica In al ritorno di Al Bano e Loredana Lecciso insieme a ...