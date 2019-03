Cosa sta accadendo tra Apple e Spotify? La palla passa alla Commissione Europea

C'è Posta Per Te - come sono finite le storie di questa stagione. Cosa è successo dopo il programma : Sabato 16 marzo è andata in onda l'ultima puntata di . A fine trasmissione, Maria De Filippi ha mostrato come sono andate a finire alcune delle storie di questa stagione. Andrea, che ha trovato un'...

F1 – Hamilton sorpreso dalla prestazione della Ferrari in Australia : “ecco Cosa ho chiesto a Vettel dopo la gara” : Lewis Hamilton non riesce a dare una spiegazione al flop della Ferrari in Australia: il gesto del campione del mondo al termine della prima gara della stagione E’ andato in scena ieri mattina il primo Gp della stagione 2019 di F1. I piloti si sono sfidati sul circuito di Albert Park, in Australia, per la prima gara del nuovo Mondiale. A trionfare è stato un eccellente Valtteri Bottas, abile a sfruttare la partenza per portarsi in ...

“Cari liberal vi racconto Cosa vuol dire nascere e crescere sotto il socialismo chavista” : “La prima volta avevo 15 anni. Era il 2014 a Caracas, in Venezuela, e avevo passato più di un’ora in fila ad aspettare. Quando sono arrivato al registro, ho notato che quel giorno avevo dimenticato il mio documento. Senza il documento d’identità, il sistema di razionamento del governo non permetteva

Cosa vedere stasera in tv? Il palinsesto dei programmi di lunedì 18 marzo 2019 in prima e seconda serata : Report ha scoperto che i Ds, che hanno interrotto la loro attività politica nel 2008, pubblicano ancora i bilanci e per ripianare qualche debito hanno venduto uno dei dipinti più famosi di Guttuso. ...

Ines Trocchia e i calciatori : «Si credono fighi - ma ecco Cosa fanno». Le richieste hot su Instagram : Agli occhi del pubblico maschile è diventata famosa soprattutto per la sua partecipazione a trasmissioni sportive e calcistiche, da Calciomercato su Sportitalia a TikiTaka su Italia 1:...

Festa del papà 2019 : Cosa regalare e idee originali fai da te : Festa del papà 2019: cosa regalare e idee originali fai da te Regali Festa del papà 2019 Manca poco più di una settimana alla Festa del papà. Il 19 marzo, infatti, preparatevi a festeggiare con la giornata dedicata a tutti i papà che, in ogni momento, ci sostengono e ci amano. Nota come Festa del papà o San Giuseppe, si tratta di una giornata dedicata alla paternità e ai padri (come lo stesso San Giuseppe) nata nei primi decenni del XX ...

Anticipazioni Un posto al sole : Cosa accadrà questa settimana dal 18 al 22 marzo : Un posto al sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia, nonché la più longeva soap italiana. La soap racconta anche storie di cronaca nera, incentrate su problemi sociali, comiche e a sfondi surreali, permettendo, in questo modo, agli attori di cimentarsi in mille parti e situazioni diverse, pur interpretando lo stesso ...

Dominik Windisch ma Cosa hai fatto! Da 24esimo a oro mondiale nella mass start maschile : E, magari fra un decennio, potremo ricordarla come il giorno in cui la Dea dell'Oro ed il Dio del Vento si presero il mondo. Video - Dorothea Wierer magistrale: rivivi i poligoni e il finale dell'oro ...

Bonucci : 'Avrei firmato per vincere con l'Atletico e perdere oggi. La Juve sta facendo qualCosa di leggendario' : Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro il Genoa: ' Sconfitta indolore? Fino a un certo punto, perdere non è mai bello. Ma se doveva capitare, meglio oggi che in altre circostanze. La squadra ha fatto ...

Cosa c’è stasera in tv : I soliti programmi della domenica, un film sulla religiosa francese Bernadette Soubirous e il derby Milan-Inter

Allegri : “Questa sconfitta ci farà bene. Ecco Cosa ha pesato di più oggi” : Allegri – Cade la Juve a Marassi. Genova si dimostra ancora una trasferta insidiosa per i bianconeri, che perdono l’imbattibilità e trovano la prima sconfitta stagionale in Serie A. Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN fà una breve analisi del match, spiegando cosa non è andato. Brutto tonfo per i bianconeri dopo la perfetta prestazione […] More

Il marchese Abbate a Radio2 : “Greta Thunberg? Detesto il genere umano - ma non riesco a capire Cosa abbia fatto di male questa ragazzina per essere odiata da molti” : Fulvio Abbate è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte. Fulvio Abbate ha parlato di Greta Thunberg: “Sinceramente sono sbalordito dalle reazioni che alcuni hanno avuto nei confronti di questa ragazzina. E’ la prova provata che una delle cose più evidenti nel corso degli ultimi anni è il dato dell’antipatia. Io ...

F1 - Wolff non sta nella pelle : “questo è il Bottas che conosco. Difficoltà Ferrari? Ecco Cosa le è successo” : Il team principal della Mercedes ha parlato della prestazione di Bottas e delle Difficoltà della Ferrari in Australia E’ Valtteri Bottas sulla Mercedes ad aggiudicarsi il Gran Premio d’Australia che apre la stagione di Formula 1, tagliando il traguardo davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. photo4/Lapresse Sul gradino più basso del podio sale Max Verstappen con la Red Bull, tenendo dietro le due Ferrari di Sebastian ...

Cosa resta di Greta : Quel modello esiste: si chiama economia circolare. Vuol dire consumare di meno, far durare i prodotti più a lungo e soprattutto non considerare rifiuti i rifiuti ma trattarli come materie prime con ...