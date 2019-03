quotidianodiragusa

(Di lunedì 18 marzo 2019)di: il 70% non ha le. L'Italia in fondo alla classifica europea per uso di contraccettivi ormonali

quotidianodirg : Contraccezione orale di emergenza: 70% donne non ha idee chiare - Monosessuale1 : @demotivatrice10 Non ti dico cosa pensassi io della contraccezione orale... -