Alvaro Bautista non si ferma più

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria aggiornata e i punteggi. Alvaro Bautista vola in vetta - Melandri quinto : Il weekend in Thailandia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) che ha siglato la sua seconda “tripletta” consecutiva dopo quella in Australia. Il campione uscente della categoria delle derivate di serie Jonathan Rea (Kawasaki) si è dovuto arrendere ancora una volta, dovendo alzare bandiera bianca al cospetto del centauro spagnolo. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica ...

VIDEO Superbike - Highlights GP Thailandia : Alvaro Bautista domina a Buriram e vince tutte le gare : A Buriram si è disputato il GP di Thailandia 2019, seconda tappa del Mondiale Superbike. Alvaro Bautista ha dominato in lungo e in largo imponendosi nelle tre gare in programma, lo spagnolo della Ducati ha vinto tutto e ha allungato in classifica generale mettendo in ginocchio Jonathan Rea. Di seguito il VIDEO con gli Highlights e la sintesi del GP Thailandia Superbike. VIDEO Highlights GP Thailandia ...

Superbike - GP Thailandia 2019. Alvaro Bautista : “Weekend perfetto - sempre davanti”. Rea : “La seconda posizione è un’abitudine” : Alvaro Bautista ha dominato il GP di Thailandia 2019, seconda tappa del Mondiale Superbike 2019. Il centauro della Ducati si è imposto nella gara superpole e in gara-2, conquistando così sei successi in altrettante prove disputate in questo avvio di stagione. Lo spagnolo ha rifilato distacchi imbarazzanti a Jonathan Rea e ha piazzato l’allungo in classifica generale, il Campione del Mondo in carica non riesce a reggere il passo ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : risultato gara-2. Alvaro Bautista domina e vince la sesta prova di fila - Rea annichilito : Prosegue il dominio incontrastato di Alvaro Bautista nel Mondiale Superbike 2019, il centauro della Ducati ha vinto anche la gara-2 del GP di Thailandia e ha così infilato la seconda tripletta consecutiva dopo il filotto di Philip Island. Lo spagnolo ha giganteggiato in lungo e in largo anche a Buriram, dettando la legge del più forte e mettendo in crisi Jonathan Rea: il Campione del Mondo in carica ha subito un ulteriore smacco in sella alla ...

Buriram - Alvaro Bautista fa bottino pieno anche in Thailandia : Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati) fa bottino pieno e si aggiudica anche gara 2 del secondo appuntamento del mondiale a Buriram in Thailandia.

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria aggiornata e i punteggi. Alvaro Bautista vola in vetta - Melandri quinto : Il weekend in Thailandia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati) sia in gara-1 sia nella Superpole Race. L’iberico ha centrato una doppietta, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea e dimostrando di aver preso subito confidenza con la categoria. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike Alvaro Bautista 99 DUCATI JONATHAN REA 78 KAWASAKI ALEX ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : Alvaro Bautista domina la Superpole Race precedendo Rea e Lowes. Sesto posto per Marco Melandri : Continua il monologo di Alvaro Bautista in questa prima parte della stagione del Mondiale Superbike 2019. Lo spagnolo in sella alla Ducati ha conquistato un’altra vittoria aggiudicandosi la Superpole Race del GP di Thailandia aggiudicandosi 12 punti nella classifica generale e mettendo al sicuro la prima posizione in partenza della gara-2, che prenderà il via più tardi in mattinata. La prova si è conclusa in anticipo quando erano stati ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : Alvaro Bautista domina la Superpole Race precedendo Rea e Lowes. Sesto posto per Marco Melandri : Continua il monologo di Alvaro Bautista in questa prima parte della stagione del Mondiale Superbike 2019. Lo spagnolo in sella alla Ducati ha conquistato un’altra vittoria aggiudicandosi la Superpole Race del GP di Thailandia aggiudicandosi 12 punti nella classifica generale e mettendo al sicuro la prima posizione in partenza della gara-2, che prenderà il via più tardi in mattinata. La prova si è conclusa in anticipo quando erano stati ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria aggiornata e i punteggi. Alvaro Bautista volta in vetta - Melandri terzo : Il weekend in Thailandia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso in gara-1 allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati). L’iberico ha centrato il bersaglio gross, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea e dimostrando di aver preso subito confidenza con la categoria. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike DOPO IL ROUND IN AUSTRALIA Alvaro Bautista 87 DUCATI JONATHAN REA 69 KAWASAKI ALEX ...

Superbike - GP Thailandia 2019 - Alvaro Bautista : “Ho rischiato di cadere - ma abbiamo vinto la gara e sono piuttosto contento” : Va in archivio gara 1 del GP di Thailandia, valida per il Mondiale Superbike: a Buriram va in scena l’assolo di Alvaro Bautista, che rischia nelle primissime fasi di gara toccandosi con Jonathan Rea, ma poi riesce a scappar via. A fine gara i piloti andati sul podio sono stati intervistati a caldo, queste le loro parole. Alvaro Bautista (Ducati): “Oggi è stata più dura che in Australia, non sono partito benissimo ed ho perso la ...

Superbike - in Thailandia la superpole è di Alvaro Bautista : Un devastante Alvaro Bautista fa sua la superpole del round thailandese della Superbike, disintegrando il precedente record del Chang International Circuit: 1'31"912, nove decimi sotto il 1'32"814 ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : Alvaro Bautista domina gara-1 - Jonathan Rea si inchina - Marco Melandri è sesto : Stessa storia, stesso mare anche in Thailandia. Dopo i trionfi australiani di Phillip Island (Australia), lo spagnolo Alvaro Bautista fa sua anche la prima manche del GP di Thailandia 2019, seconda prova del Mondiale Superbike. Sul tracciato asiatico altra dimostrazione di forza chiara del centauro della Ducati che ha così ottenuto un altro successo in questo inizio di stagione, per lui, incredibile sulla Panigale V4 R. Niente da fare il per il ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : Alvaro Bautista domina gara-1 - Jonathan Rea si inchina - Marco Melandri è sesto : Stessa storia, stesso mare anche in Thailandia. Dopo i trionfi australiani di Phillip Island (Australia), lo spagnolo Alvaro Bautista fa sua anche la prima manche del GP di Thailandia 2019, seconda prova del Mondiale Superbike. Sul tracciato asiatico altra dimostrazione di forza chiara del centauro della Ducati che ha così ottenuto un altro successo in questo inizio di stagione, per lui, incredibile sulla Panigale V4 R. Niente da fare il per il ...

Superbike - GP Thailandia 2019 : superpole. Alvaro Bautista domina la scena - Jonathan Rea deve inseguire : Nessuna sorpresa nella superpole del GP di Thailandia 2019, seconda prova del Mondiale Superbike. Lo spagnolo Alvaro Bautista, trionfatore nel primo round di Phillip Island (Australia), ha messo il proprio marchio anche sul tracciato asiatico ottenendo il miglior tempo di 1’31″912 in sella alla Ducati Panigale V4 R. L’iberico è stato l’unico ad infrangere il muro dell’1’32” e si candida al ruolo di ...