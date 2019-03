Pianeta friendzone | tutto quello che devi sapere

vanityfair

(Di domenica 17 marzo 2019) Il cuore si spezza ma fai un sorriso (almeno cerca)La gelosia è in agguato ma cerca di girarla a tuo favoreCrea qualche distanzaCerca di non mostrarti troppo in modalità occhi a cuoreOsserva e deduciRifletti, medita, accetta Se decidi di dichiararti, mai farlo su WhatsappCerca assolutamente di non fraintendereStop all'idolatriaDi ragazze esiliate nella drammatica zona-limbo dell’amicizia eterna, la, ne esistono due categorie. Della prima fanno parte quelle che hanno conquistato un posto nel cuore dell’amato da una vita, ma non nel senso giusto. Ovvero ci stanno sempre insieme, fanno tutti insieme, si mandano 354 whatspapp al giorno, condividono, via social si mettono like a vicenda, si divertono/escono insieme/fanno selfie a gogò, programmano addirittura weekend. Ma di sentimentale inciò, neanche un grammo. Per l’oggetto del tuo desiderio tu sei ...