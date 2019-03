Napoli-Udinese 4-2 | Mertens torna al gol

Napoli-Udinese : paura Ospina - portiere s'accascia ed esce in barella - : L'estremo difensore colombiano sul finire del primo tempo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Si era scontrato in avvio di gara con l'attaccante Pussetto. Trasportato in ospedale: è ...

Highlights Napoli-Udinese 4-2 : VIDEO - gol e sintesi. Decisivi nella ripresa Milik e Mertens : Il Napoli va sul doppio vantaggio, si fa riprendere dall’Udinese, ma nella ripresa porta a casa i tre punti nel posticipo pomeridiano del 28° turno della Serie A di calcio: Younes e Callejon portano avanti la truppa di Ancelotti, ma Lasagna e Fofana la riprendono prima dell’intervallo. nella ripresa decisive le reti di Milik e Mertens. Highlights Napoli-Udinese 4-2 IL VANTAGGIO DI YOUNES #Napoli 1:0 #Udinese | #SerieA | Day 28 | ...

Sinfonia Napoli - tutto l’attacco in gol contro l’Udinese : poker e sorriso - il più decisivo però resta Ancelotti : Il Napoli supera per 4-2 l’Udinese. In gol tutto l’attacco, compresi Younes (prima rete) e Mertens che interrompe 3 mesi di digiuno. Ancelotti decisivo nel cambio di mood nel secondo tempo Dopo la batosta (indolore) subita in Europa League contro il Salisburgo, il Napoli torna a vincere entro i confini nazionali, per un successo che mancava da 2 partite. Sono quattro le reti rifilate all’Udinese, 52 in campionato per quello che è terzo ...

Ospina si accascia al 41' di Napoli-Udinese. «È cosciente in ospedale - Tac negativa» : Paura per il portiere del Napoli, David Ospina, che dopo essersi infortunato alla testa in uno scontro di gioco a inizio gara, al 41' della sfida contro l'Udinese, si è accasciato...

Il Napoli più forte del suo autolesionismo : 4-2 all’Udinese : Amnesia di mezz’ora Il Napoli è più forte del suo autolesionismo. Ora bisogna resistere e rifiutare con fermezza l’etichetta di squadra pazza. Che non si addice alla formazione di Ancelotti che è invece nel corso della stagione si è mostrata solida e tosta ma stasera ha offerto mezz’ora minuti di buio: un’amnesia tra il 2-0 e il 2-2, fino ai primi minuti del secondo tempo, in cui l’Udinese di Nicola è parso il Real ...

