Lettera ai residenti dei Murazzi | aiutateci a trovare chi ha ucciso Stefano

(Di domenica 17 marzo 2019) "Io prego con tutto il cuore che uno di voi, che vivete proprio qui, abbia un sussulto, un ricordo, un'associazione di idee, una sensazione di anomalia e sia in grado di indicare un giorno sospetto, un momento specifico su cui indagare, facendo una semplice segnalazione al 112". È uno dei passaggi dellascritta da Alberto Ferraris, il compagno della madre diLeo, il ragazzo accoltellato a morte aidi Torino il 23 febbraio scorso.(Foto di Alessandro Frau per Agi)Ferraris, insieme a quattro amici e ai fratelli di, ha stampato 500 lettere, imbucate nelle cassette della posta dei palazzi della zona. "È un modo per chiedere aiuto ai", spiega Ferraris, che nellascrive: "Gli inquirenti sono arrivati alla conclusione che indipendentemente dal movente che è tuttora oscuro (non escludono addirittura che ci sia ...

