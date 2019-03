La storia della latitanza di Casimirri | in fuga da 41 anni

'Cocaine' : triste storia vera di un ragazzino inghiottito dal sistema della droga : Siamo negli anni della presidenza Reagan e della sua politica antidroga, fatta di un rigidissimo proibizionismo. Qui vive Rick ; ha solo 15 anni ma ha già visto fin dove la fame e la povertà possono ...

È morto Marco Marenco - il "socio" di Renzo Arbore : addio a un pezzo di storia della televisione : All'età di 85 anni, è morto l’attore Mario Marenco, indimenticabile spalla televisiva di Renzo Arbore. Nato a Foggia nel 1993, ha creato e interpretato numerosi personaggi come Riccardino, il colonnello Buttiglione, la Sgarambona, il professor Aristogitone, Verzo, Ida Lo Nigro, il poeta Marius Maren

Milan-Inter da record : sarà il più alto incasso della storia in Serie A : Il derby tra Milan e Inter di domenica sera sbriciola ogni record di incasso per la Serie A con oltre 5,7 milioni di euro. La stracittadina numero 223 corre verso il sold out: restano invenduti solo ...

NBA - da -20 all'intervallo a +15 : Milwaukee firma la più grande rimonta della storia NBA : Miami Heat-Milwaukee Bucks 98-113 Miami parte a razzo, infligge un 25-8 alla miglior squadra NBA e arriva anche al +23 sul 37-14: Justise Winslow è il trascinato del quintetto di coach Spoelstra, con ...

Paola Di Benedetto felice e serena - su Monte : “Ci sentiamo - sono felice della sua storia d’amore” : Paola Di Benedetto è in un momento super, legata al proprio fidanzato Federico. Su Monte spiega di essere felice della sua love story con Giulia Paola Di Benedetto è bellissima e solare. La 24enne è in un buon momento. Fidanzata da quasi nove mesi con Federico Rossi, si gode l’amore: il cantante 25enne la fa ridere tanto e l’ha completamente conquistata. … Continue reading Paola Di Benedetto felice e serena, su Monte: “Ci sentiamo, ...

Il creatore della visual novel Tiny Snow ammette di non aver mai avuto una storia d'amore - gli utenti Steam acquistano il suo gioco per consolarlo : Tiny Snow è una visual novel disponibile su Steam esclusivamente in cinese, tuttavia nell'ultima settimana il titolo è diventato virale anche in occidente, a causa di un Tweet molto triste pubblicato dal creatore.Come riporta Polygon, tutto è cominciato quando un giocatore ha espresso la sua delusione riguardo alla componente romantica del titolo, successivamente il creatore ha così risposto:"La trama non è convincente perché... non ho mai... ...

storia di un centro commerciale che si trasforma in quartiere della creatività : L'idea del fondatore Ofer Mizrahi è proprio quella di creare un modello di "creative economy", un paradigma per un'economia che nasce da e per la cultura, in grado di produrre e aggregare innovazione,...

Il 15 marzo 2019 è un giorno destinato a entrare nella storia della battaglia per salvare l'ambiente : Il 15 marzo 2019 è la data da segnare sul calendario, quella in cui si tiene la prima manifestazione globale in favore dell'ambiente : i ragazzi di tutto il mondo sono in sciopero per far sentire la propria voce ai capi di Stato e di governo, a cui - anche sulla scorta delle recenti battaglie dell'attivista svedese Greta Thunberg , 16 anni - chiedono ...

Valentina Allegri parla della storia d’amore tra suo padre e Ambra : Valentina Allegri a “Le Iene” a parla del suo papà Massimiliano, che in questo periodo è molto innamorato della compagna Ambra Angiolini con la quale si vocifera presto convolerà a nozze.Valentina Allegri ammette di aver instaurato un ottimo rapporto con Ambra, ma che di mamma ne abbia sempre una sola: “Già è severissima la mia, direi che basta anche così”. In merito al rapporto di coppia tra papà Max e Ambra, Valentina non ha dubbi: ...

«Cose positive da Mussolini» - Tajani si scusa : «Non intendevo banalizzare la pagina più buia della storia» : «Da convinto antifascista mi scuso con tutti coloro che possano essersi sentiti offesi dalle mie parole, che non intendevano in alcun modo giustificare o banalizzare un regime antidemocratico e ...

Vespa : il simbolo di eleganza e tecnologia italiana - festeggia così uno dei momenti più felici della sua storia : Per i Tedeschi non ci sono dubbi, Vespa, brand simbolo della tecnologia e dello stile italiano, è lo scooter migliore al mondo. così oltre 47 mila lettori dell’autorevole mensile Motorrad, una delle “bibbie” a livello mondiale per i motociclisti, hanno votato Vespa GTS come “Moto dell’Anno” nella categoria scooter. È lei, la italiana dalle forme eleganti e sinuose, unica nel suo corpo interamente in acciaio, la migliore in assoluto, la più ...

Social - il blackout più lungo della storia : Facebook - Instagram e WhatsApp down da 14 ore : Il malfunzionamento va avanti da ieri pomeriggio, è un'interruzione senza precedenti. Qualcuno ha parlato di attacco informatico ma la compagnia di Mark Zuckerberg ha smentito l'indiscrezione con un tweet

Le difficoltà più complicate da risolvere della storia di Facebook : Per circa 10 ore gli utenti da ogni parte del mondo hanno segnalato problemi di accesso e condivisione di contenuti su Facebook, Instagram e Whatsapp. Secondo il sito Downdetector.com, le prime ...