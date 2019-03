Cristina Parodi in lacrime a La prima volta | parte un lungo applauso

La prima volta - strazio da Cristina Parodi : la storia del padre di Genova : Domenica 17 marzo Cristina Parodi torna su Rai1 alle 17.35 con un nuovo appuntamento con La prima volta. Un contenitore sempre ricco di novità, in grado non solo di intrattenere, ma di far riflettere e stuzzicare la fantasia del pubblico da casa. La puntata sarà tutta dedicata ai super eroi di casa,

Vieni da Me - il toccante messaggio di Benedetta Parodi alla sorella Cristina : Benedetta Parodi oggi è stata ospite di Caterina Balivo nel salotto pomeridiano di Vieni da Me. La giornalista ha avuto modo di parlare della sua carriera professionale ma soprattutto di rivelare maggiori dettagli circa il rapporto con la sorella maggiore Cristina. L'ospitata di Benedetta si è aper

Cristina Parodi pomeriggio di shopping per le vie di Milano : pomeriggio di shopping per Cristina Parodi, in via Montenapoleone a Milano in compagnia di un’amica. Gonna lunga, blazer con le palme, occhialoni e sneakers ai piedi. Si ferma a guardare le vetrine, poi entra nelle boutique e ne esce sorridente stringendo in mano i preziosi sacchetti. Ha approfittato della giornata di sole per regalarsi qualche ora insieme a un’amica. Probabilmente Cristina prevedeva di dover camminare a lungo tra le ...

Benedetta Parodi : figlia - marito e carriera. Chi è la sorella di Cristina : Benedetta Parodi: figlia, marito e carriera. Chi è la sorella di Cristina Chi è Benedetta Parodi e scherzo Iene Benedetta Parodi è stata vittima – come capitato ad altri personaggi come Ultimo – di un recente scherzo del programma tv Le Iene. Protagonista la sua figlia primogenita Matilde. Lo scherzo è stato messo a punto con la complicità del suo manager Nicolò Devitiis nonché del marito della stessa conduttrice tv, il noto ...

Benedetta Parodi : figlia - marito e carriera. Chi è la sorella di Cristina : Benedetta Parodi: figlia, marito e carriera. Chi è la sorella di Cristina Benedetta Parodi è stata vittima – come capitato ad altri personaggi come Ultimo – di un recente scherzo del programma tv Le Iene. Protagonista la sua figlia primogenita Matilde. Lo scherzo è stato messo a punto con la complicità del suo manager Nicolò Devitiis nonché del marito della stessa conduttrice tv, il noto giornalista e telecronista sportivo Fabio ...

Cristina Parodi - la notizia peggiore : 'Fatta fuori - chi mettono al suo posto'. Terremoto Rai dopo Domenica In : La Domenica è maledetta per Cristina Parodi . dopo la poco entusiasmante esperienza a Domenica In , la conduttrice è ripartita con La Prima volta , che segue il salotto passato a Mara Venier . Secondo ...

Cristina Parodi - la notizia peggiore : "Fatta fuori - chi mettono al suo posto". Terremoto Rai dopo Domenica In : La Domenica è maledetta per Cristina Parodi. dopo la poco entusiasmante esperienza a Domenica In, la conduttrice è ripartita con La Prima volta, che segue il salotto passato a Mara Venier. Secondo Dagospia, però, è in arrivo un nuovo Terremoto. Leggi anche: "Ecco chi gode". Il titolo ferocissimo di

Caterina Balivo al posto di Cristina Parodi : Vieni da me verso la chiusura : Vieni da me chiude: Caterina Balivo si sposta alla domenica pomeriggio Vieni da me di Caterina Balivo continua a registrare bassi ascolti su Rai Uno. Per questo la Rai starebbe valutando l’ipotesi di cancellare il programma nella prossima stagione televisiva. Come riporta Dagospia, il format ha dei costi eccessivi e l’azienda vorrebbe rimpiazzarlo da settembre […] L'articolo Caterina Balivo al posto di Cristina Parodi: Vieni da ...

Cristina Parodi - la dolce dedica alla figlia neolaureata (che replica ai fan criticoni) : La conduttrice ha condiviso l'importante traguardo della sua primogenita che, criticata da quanti non hanno apprezzato il...

Domenica Live straccia Cristina Parodi : mattina tragica - la bruttissima sorpresa : Cristina Parodi al 13%, 1906000 telespettatori. Domenica Live di Barbara d'Urso, 17%, 2408000 spettatori. Questo il responso dell'Auditel nella giornata del 3 marzo. La trasmissione La Prima volta ha perso telespettatori rispetto a Domenica In, di Mara Venier, che la ha preceduta. Di conseguenza, lo

La prima volta - colpo pazzesco di Cristina Parodi : c'è Piero Angela - cosa confessa su Rai 1 : Domenica 3 marzo, alle 17.35, Cristina Parodi torna su Rai 1 con un altro imperdibile appuntamento de La prima volta. Come sempre ci saranno tre storie: l'ultima di questa avrà come protagonista un vero big della televisione italiana, Piero Angela, l'inventore di Quark e Superquark. Le telecamere

La prima volta - il titolo ferocissimo di Dagospia sul flop di Cristina Parodi : 'Ecco chi gode' : La vicenda è già stata approfondita in un'altra articolo, che potete leggere qui . Si parla di share, dei risultati seguitissimi della domenica pomeriggio. Domenica In di Mara Venier ha incassato un ...

La prima volta - il titolo ferocissimo di Dagospia sul flop di Cristina Parodi : "Ecco chi gode" : La vicenda è già stata approfondita in un'altra articolo, che potete leggere qui. Si parla di share, dei risultati seguitissimi della domenica pomeriggio. Domenica In di Mara Venier ha incassato un roboante 19% su Rai 1, senza la concorrenza di Barbara D'Urso. Dunque ha ceduto la linea a Cristina Pa

Domenica Live - Barbara D'Urso senza rivali negli ascolti : come umilia Cristina Parodi : "Buongiorno!! E anche ieri Domenica Live è stato il programma più visto della sua fascia!! Grazie a voi la curva di Canale5 prende il volo sopra tutte le altre reti! Picchi di quasi 3 milioni e di spettatori e del 17% di share!!". E' raggiante Barbara D'Urso nel condividere su Instagram i risultati