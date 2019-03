Ciclone si abbatte su Mozambico | Zimbabwe e Malawi | 150 morti | centinaia i dispersi

tgcom24.mediaset

(Di domenica 17 marzo 2019) Sono in complesso più di un milione e mezzo le persone colpite dal violentonei tre Paesi dell'Africa Australe, secondo dati Onu e fonti governative ufficiali. La più colpita è la città portualemozambicana di Beira, dove è stato chiuso l'aeroporto, non c'èelettricità e molte case sono distrutte

