Camera di Commercio | due milioni per i Comuni dell' area metropolitana

Export Day e formazione per le aziende : doppio appuntamento della Camera di Commercio : doppio appuntamento, lunedì 18 marzo e giovedì 21 marzo , in Camera di Commercio ad Arezzo per la formazione delle imprese orientate all'Export. Nel primo incontro, realizzato in collaborazione con l' ...

8 marzo : Camera Commercio - a Venezia e laguna oltre 21 p.c. imprese è rosa (2) : (AdnKronos) - Crescono invece le imprese femminili in quasi tutti gli altri settori del terziario, in particolare quelle che svolgono attività di Altri Servizi (Attività di servizi per la persona, Riparazione di computer e di beni per uso personale, Attività di organizzazioni associative), con 26 im

8 marzo : Camera Commercio - a Venezia e laguna oltre 21 p.c. imprese è rosa : Venezia, 7 mar. (AdnKronos) - Donne d’impresa crescono nella Città Metropolitana di Venezia. A fine 2018, sono infatti 22 in più le imprese femminili Veneziane iscritte al Registro della Camera di Commercio di Venezia Rovigo rispetto al 2017, per un totale di 13.735 imprese attive. A Rovigo le impre

Cosenza - La Camera di Commercio Impegnata a Promuove Cultura e Territorio in Sinergismo con Unesco. : Redatto un Bando che Seleziona “Patrimoni Immateriali” per il Riconoscimento Unesco – Prevista una Dotazione Finanziaria fino a dieci mila

Camera Commercio " Brexit - quale impatto per il nostro territorio? : A intervenire, anche il docente universitario, Guido Signorino: «In economia, si può cooperare o confliggere. Quello che si impara è che, quando si esce dall'ottica della cooperazione, si perde tutti.

Camera DI COMMERCIO - L'impresa - il cliente - il team nelle professioni digitali : esperti a confronto : «Relazioni digitali» , l'evento su come costruire valore attraverso la rete, è in programma, giovedì 21 febbraio ore 14:30 , presso la CAMERA di COMMERCIO di Caserta in via Roma, 75. Un workshop ...

Cesena. Da Camera di Commercio e banche mano tesa a imprese e privati in crisi per la chiusura dell'E45. : ... lasciando tuttavia irrisolto il problema più rilevante, ovvero la circolazione dei mezzi pesanti, che rappresenta il tema focale attorno al quale ruota l'economia delle nostre aziende. Dalle ...

Padova : Roberto Crosta nuovo segretario della Camera di Commercio (2) : (AdnKronos) - “Faccio quindi i complimenti alla Camera di Commercio di Padova per la brillante scelta e al Presidente Antonio Santocono auguro un buon lavoro al fianco del nuovo segretario generale che sono certo saprà affiancarlo, sostenerlo e consigliarlo così come ha fatto con me, con i membri di

Padova : Roberto Crosta nuovo segretario della Camera di Commercio : Padova, 31 gen. (AdnKronos) - “Desidero ringraziare personalmente e pubblicamente anche a nome del personale della Camera di Commercio di Venezia Rovigo il segretario generale Roberto Crosta per la dedizione e l’impegno profuso in questi anni a servizio dell’Ente e del territorio e augurargli un buo

Tir vietati in Tirolo - anche la Camera di Commercio dice no. 'Un danno per l'economia' : Vietare il transito ai mezzi pesanti in Tirolo rappresenta un grave danno per l'economia altoatesina e va impedito anche alla luce del fatto che limitare la libera circolazione delle merci all'interno dell'Ue rappresenta una violazione de i trattati internazionali. A scendere in ...

Milano : Conte incontra vertici Assoedilizia e Camera Commercio (2) : (AdnKronos) - Nell'incontro, che si è svolto nella sede della Borsa di Milano, si è affrontato il tema delle prospettive di sviluppo dell’economia del Paese e, in particolare, la tutela del risparmio dell’economia immobiliare. Il colloquio "cordiale", si è svolto alla presenza del sottosegretario di

Camera di Commercio - Candura : "La visibilità online migliora la competitività" : Nel mondo del Commercio non è sufficiente avere un buon prodotto, bisogna anche intervenire sfruttando quei fattori che consentono una migliore promozione. Auspichiamo che le aziende possano ...

Legambiente e Camera di Commercio del Molise : La Regione si doti di una normativa in materia di economia circolare : Il progetto europeo Interreg Europe "SYMBI" sull'economia circolare e la simbiosi industriale, portato avanti dalla Camera di Commercio del Molise, ha contributo a far maturare in tanti, privati e ...

'Dipendenza tossica del PD dalla Camera di commercio. Economia ravennate in crisi' : ... un tempo gloriosa e motrice di operazioni che hanno trasformato e ammodernato l'Economia del territorio. Basta guardare cosa è successo nel 2018. Il bilancio di previsione ha destinato 6,74 milioni ...