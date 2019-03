Sabato Shopping | i consigli per il 16 marzo

vanityfair

(Di venerdì 15 marzo 2019) MajePinko e Stella Jean per TreedomCarolina Santo DomingoDodoStella McCartney Emporio ArmaniJW Anderson x UniqloParfoisKiabiLa Jolie FilleLa primavera non è ancora ufficialmente iniziata, ma già sentiamo il febbrile richiamo della bella stagione e con esso la voglia di un refresh del guardaroba. Proprio nel weekend si concentra l’instancabile tour tra centri commerciali, boutique ed e-shop, e quindi abbiamo pensato a una rubrica apposta per aiutarvi a scegliere e tenervi sempre aggiornati sui must del momento. LEGGI ANCHELodiscorsoSicuri che i nostri sforzi verranno apprezzati, selezioniamo per voi le proposte in arrivo in questo periodo nei negozi e online, e, anzi, ve ne regaliamo addirittura 10! Stavolta tra capsule collection e collaborazioni speciali vi proponiamo gli occhiali ecologici, la capsule nippo-britannica e i bijou portafortuna. Non saltate ...

niminho : raga dopo sabato verrà sicuramente di nuovo per fare shopping con me e dopo questa terza uscita non mi scrive più p… - Diegopassoni : Sabato 16 Marzo dale 15 io @lapinadeejay e La Vale Deejay vi aspettiamo al City Life Shopping District di Milano.… - violamad79 : Oggi non posso ma domani o sabato urge un pò di shopping terapeutico ?????? Meno male che Mastercard c'è ??L'unica cos… -