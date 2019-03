Roma | un altro autobus in fiamme Codacons | ' E' il 59esimo rogo nell' era Raggi'

Porto- Roma - day after Var : spunta un altro rigore per un fallo di Casillas su Dzeko : Un errore chiaro ed evidente, l' altro no. La spiegazione del diverso trattamento dei due episodi da rigore nel finale di Porto-Roma è tanto semplice quanto disarmante. I Var si preparano e analizzano ...

Pescara - Di Maio e Di Battista e le lentezze di un treno per Roma : “Altro che Tav. Queste sono le opere che servono” : “Siamo alla stazione centrale di Pescara per smentire la scemenza totale che sentirete nei prossimi mesi, del M5s contro le infrastrutture: noi siamo per le opere che servono ai cittadini, ai pendolari. Dato che si parla di buchi ridicoli, Tav e altre stronzate del genere, andiamo a chiedere qui in biglietteria a Pescara per andare a Roma come si può fare”. Lo dice Alessandro Di Battista in una diretta facebook dall’Abruzzo, dove ...