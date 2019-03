Parigi | nuovo spunto rialzista per STMicroelectronics

Parigi-Nizza 2019 : Magnus Cort Nielsen si aggiudica la quarta tappa! Terzo posto per Giulio Ciccone - Kwiatkowski nuovo leader : Una frazione avvincente e ricca di colpi di scena quella andata in scena oggi per la quarta tappa della Parigi-Nizza 2019. Gli attaccanti di giornata sono riusciti a sorprendere il gruppo conservando un minimo margine sull’arrivo di Pélussin, collocato a 212 km di distanza dalla partenza di Vichy, e il danese Magnus Cort Nielsen (Astana) ha conquistato la vittoria regolando i compagni di fuga con un attacco fulminante nell’ultimo ...

Degenkolb da applausi - il tedesco nuovo eroe del ciclismo : salvata la Parigi-Roubaix jr : Un gesto fantastico: John Degenkolb ha salvato la Parigi-Roubaix jr diventando il nuovo ‘eroe’ del ciclismo Un gesto che vale tanto, John Degenkolb è il nuovo eroe del ciclismo e, in particolar modo, della Parigi-Roubaix. Il ciclista tedesco che ha Roubaix nel cuore per le sue vittorie in quel luogo a lui tanto caro, ha lanciato un appello sul web per salvare l’edizione junior della famosa classica. AFP/LaPresse Gli ...

Gilet gialli - scontri a Parigi e nuovo sabato di proteste. Insulti al filosofo Alain Finkielkraut : “Sporco ebreo - il popolo ti punirà” : Quattoridicesimo sabato di proteste per i Gilet gialli, anche oggi scesi nelle strade della Francia. A Parigi, all’altezza della spianata degli Invalides, si sono verificati i primi scontri con la polizia che ha usato lacrimogeni contro gruppi di black bloc che avevano iniziato a lanciare oggetti. Ma quello che sta facendo il giro dei social è un video pubblicato da Yahoo in cui Alain Finkielkraut, noto filosofo e accademico figlio di genitori ...

Nuovo match da EuropaLeague tra Roma e Parigi : Quelli che tifano Francia nel Nuovo match da EuropaLeague tra Roma e Parigi. Ecco Giuliano Ferrara: 'La prego, signor presidente @EmmanuelMacron , di interrompere le relazioni diplomatiche bilaterali ...

Tav - il nuovo affondo di Salvini «Bizzarro che Parigi veda l’analisi costi-benefici e io no» : Il vicepremier non ha ricevuto la relazione costi-benefici inviata da ministero delle Infrastrutture alla Francia: «Querelo chi parla di scambio con M5S sul voto in giunta»

Firmato ad Aquisgrana il nuovo trattato Parigi-Berlino : verso un esercito franco-tedesco : Il trattato mira a rafforzare le relazioni bilaterali fra i due Paesi portandole a un "livello superiore" e completerà quello del 1963. Il documento prevede maggiore collaborazione politica, economica ...

Angela - ferita nell’esplosione di Parigi : la Rete si mobilita per aiutarla a “ballare di nuovo” : L'iniziativa è stata lanciata dal fratello della ragazza, Salvatore, e nel giro di 3 giorni sono stati raccolti oltre 15mila dollari. Angela era a Parigi da circa un mese anche per realizzare il suo sogno di aprire una scuola di danza. Ce la farà grazie al web.Continua a leggere