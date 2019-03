On Air | Europa | sorteggi agrodolci Hamilton domina le libere a Melbourne

On Air : Ecco le otto regine d'Europa. Torna la Formula Uno : Evento che è stata l'occasione per Sebastian Vettel per svelare il soprannome dato alla Ferrari SF90 , un annuncio ormai consueto che il tedesco quattro volte campione del mondo fa sempre all'inizio ...

5G - l’affAire Huawei divide l’Europa. Da occasione d’oro a tempesta perfetta : Creare nuove strutture di intelligence europee per monitorare le tecnologie straniere oppure investire con più convinzione nelle reti ad altissima velocità? L'Europa delle tlc si divide. Il timore è che il 5G sarà la mossa da scacco matto della Cina nella corsa all'intelligenza artificiale e all'internet delle cose ...

Airbus Friedrichshafen - entra in servizio il centro di tecnologia satellitare e spaziale più moderno d’Europa : Il sito Airbus di Friedrichshafen ha inaugurato il centro di tecnologia spaziale e di integrazione satellitare più moderno d’Europa. Noto come Integrated Technology Center (ITC), il centro ha triplicato l’area dedicata alle camere bianche destinate alla costruzione di satelliti, sonde, strumenti spaziali e tecnologie sperimentali. Con una superficie totale di 4.200 metri quadrati, questo edificio estremamente complesso è stato costruito in ...

Borse Europa ai massimi da 3 mesi grazie a risultati Nestlé - Airbus - AstraZeneca : L'indice tedesco DAX è cresciuto dello 0,4%, per poi scendere a +0,17%, forse condizionato dai numeri sul Pil di gennaio, secondo cui la maggiore economia della zona euro è appena sfuggita alla ...