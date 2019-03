Le toghe tutte schierate a difesa della casta

ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019) Non esiste un "arretramento culturale" dentro la magistratura, non c'è uno sbandamento tra lesui delitti contro le donne. Tre sentenze in una settimana che sembrano riportare al passato, quando la colpa di essere violentata od ammazzata era spessovittima, non bastano ai rappresentanti più in vistamagistratura italiana per lanciare un allarme. Le incredibili affermazioni contenute in particolare nella sentenza per stupro ad Ancona e in quella per uxoricidio a Genova vengono liquidate come frasi inopportune, non come la spia di una emergenza, di una distanza sempre maggiore tra il comune sentire e quello dei magistrati.A dare la linea era stata con una intervista al Corriere Ezia Maccora, giudice a Milano, esponente storica di Magistratura democratica. "Quando si scrivono le sentenze si deve essere attenti all'utilizzo delle parole perché non ci sia nulla che possa ...

