Inter | Cambiasso | “Noi del triplete come la Juve? Assolutamente no!”

Cambiasso - che stoccata : “Juve come l’Inter 2010? No per un solo motivo” : Estaban Cambiasso, ex bandiera dell’Inter ed eroe del triplete, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul paragone tra la sua Inter e la Juve di questa stagione. Pensiero deciso e diretto senza troppi giri di parole. Leggi anche: Genoa Juventus probabili formazioni, le scelte di Allegri Cambiasso: “Noi non avevamo bisogno […] More

Cambiasso attacca : 'Juve come l'Inter del Triplete? Noi non abbiamo dovuto prendere Ronaldo per vincere...' : Intervenuto negli studi di Sky Sport l'ex centrocampista dell'Inter , Esteban Cambiasso ha lanciato una frecciatina alla Juventus dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid che la candida a favorita per la vittoria finale. PARAGONE -...

Cambiasso ed il parallelismo tra la sua Inter e la Juve di CR7 : “non c’è paragone” : Esteban Cambiasso è stato uno degli eroi del Triplete dell’Inter nel 2010, adesso si cimenta come commentatore tv ai microfoni di Sky Esteban Cambiasso ha appeso gli scarpini al chiodo, cimentandosi nella carriera da opinionista tv. L’argentino, ospite di Skysport, ha fatto un parallelismo tra la sua Inter del triplete e la Juventus che ha annichilito l’Atletico Madrid: “Il nostro era un gruppo senza la stella, come lo ...

Juventus - Cambiasso sul paragone tra bianconeri e Inter del Triplete : ... ma a frenare gli entusiasmi è uno dei protagonisti della storica annata nerazzurra, Esteban Cambiasso , che ai microfoni di 'Sky Sport' ha dichiarato: 'Il nostro era un gruppo senza la stella ...