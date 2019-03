Ultime Notizie Roma del 14-03-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Pedrelli dopo lo strappo resta il caos e il Parlamento britannico ieri ha provato ad allontanare lo spettro di una traumatica brexit no Deal dopo la bocciatura dell’intesa di divorzio negoziato dalla Unione Europea durante le mie consultazioni prima del Consiglio Europeo chiederai 27 Lisa dell’Unione Europea di essere aperti per un estensione lunga se Regno Unito ...

Pensioni Ultime Notizie : rivalutazione assegni 2019 - rinvio dopo le europee : Pensioni ultime notizie: rivalutazione assegni 2019, rinvio dopo le europee Pensioni ultime notizie: il blocco della rivalutazione degli assegni Pensionistici superiori a 1.539 euro lordi potrebbe creare più di qualche grattacapo al governo. Per questo si sta pensando a un rinvio del blocco a giugno. Ovvero al mese dopo le elezioni europee. Un retroscena svelato da Affaritaliani, che ha preso concretezza anche con un’interrogazione a firma ...

Ultime Notizie Roma del 14-03-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio via libera l’accordo con la Cina a sdoganare via della seta per il vertice finale tra Mattarella Conte Salvini Di Maio Moavero gli Stati Uniti avvertono l’Italia Valoti rigorosamente i rischi le regole di ingaggio Italia Sono molto Severi stringenti risponderò ma ricordando che il 5 giugno rientra comunque nell’accordo bocciato il ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : strage a scuola in Brasile - 14 marzo 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: strage della follia in una scuola brasiliana; Donna muore per difendere la sua auto, 14 marzo 2019,.

Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione di questo mercoledì 13 marzo in studio Giulia Ferrigno ne parliamo ancora della brexit c'è stato l'accordo già negoziato ora è Londra che devi deciderti da loro che deve arrivare la soluzione Pet sitting europeo sul Regno Unito allenamenti del voto comuni con la seconda bocciatura l'accordo della mail la nostra posizione non cambia ...

Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l'informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Fiorini un'apertura parliamo di occupazione perché nel 2018 la disoccupazione Cala al 10,6% per i giorni migliora fino al 32,2 X 2018 cresce per il quinto anno consecutivo ma l'aumento tra dipendenti riguarda solo quelli a tempo determinato + 323000 mentre dopo 4 anni di ...

